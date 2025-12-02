IND vs SA 2nd ODI Playing-11: क्या रायपुर में ऋषभ पंत को मिलेगा मौका? जानिए क्या हो सकती है भारत की प्लेइंग-11
भारतीय क्रिकेट टीम रायपुर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा वनडे मैच खेलने बुधवार को उतरेगी तो उसकी कोशिश सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर सीरीज अपने नाम कर ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम ने रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में साउथ अफ्रीका को 17 रनों से हरा दिया था। अब मेजबान टीम की नजरें बुधवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले दूसरे वनडे मैच में जीत हासिल कर सीरीज अपने नाम करने पर हैं। कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल और कोच गौतम गंभीर इस मैच में अपनी बेस्ट प्लेइंग-11 उतारने की कोशिश करेंगे।
रांची में पहले मैच में विराट कोहली का बल्ला जमकर चला था। उन्होंने 120 गेंदों पर 135 रन बनाए थे। राहुल ने 60 और रोहित ने 57 रनों की पारी खेली थी। टीम मैनजेमेंट इन तीनों से इस प्रदर्शन को बरकरार रखने की उम्मीद करेगा। लेकिन साथ ही उम्मीद होगी कि गेंदबाज अपने खेल में सुधार करें और जो बल्लेबाज नहीं चल सके थे वो रन बनाए।
क्या पंत को मिलेगा मौका?
यशस्वी जायसवाल ओपनिंग में फेल रहे थे। हालांकि, उनकी जगह पर संकट नजर नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा चिंता चार नंबर को लेकर है जहां ऋतुराज गायकवाड़ खेले थे। यहां टीम के पास ऋषभ पंत का भी विकल्प है। हालांकि, एक मैच के बाद गायकवाड़ को बाहर करना सही नहीं होगा और ये बात टीम मैनेजमेंट भी समझता है। पहले मैच में भी गायकवाड़ अपनी खराब बल्लेबाजी के कारण आउट नहीं हुए थे। डेवाल्ड ब्रेविस ने एक अविश्वस्नीय कैच लेकर उनकी पारी का अंत किया था।
एक संभावन ये बन सकती है कि टीम जायसवाल को बाहर कर रोहित के साथ गायकवाड़ को ओपनिंग कराए। गायकवाड़ ओपनर ही हैं और इसलिए उनको वापस उनके स्थान पर भेजा सकता है। ऐसी स्थिति में चार नंबर पर पंत को खिलाया जा सकता है। चार नंबर पर टीम तिलक वर्मा को भी आजमा सकती है।
गेंदबाजी में होगा बदलाव
भारत ने पहले मैच में साउथ अफ्रीका को 350 रनों का टारगेट दिया था। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने शुरुआत तो अच्छी की थी लेकिन मिडिल ऑर्डर में रास्ता भटक गए थे और इसलिए मेहमान टीम काफी करीब पहुंच गई थी। इस बात पर टीम को ध्यान देना होगा। हालांकि गेंदबाजी में बदलाव हो ऐसा लग नहीं रहा है।
भारत की संभावित प्लेइंग-11:- केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत/ऋतुराज गायकवाड़, वॉशिंगनटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव
यह भी पढ़ें- IND vs SA: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले टी-20 मैच का क्रेज, 45 मिनट में बिक गए ऑनलाइन टिकट
यह भी पढ़ें- IND vs SA: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा ने क्या कहा? Arshdeep Singh ने वीडियो में किया खुलासा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।