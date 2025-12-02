IND vs SA 2nd ODI Playing-11: क्या रायपुर में ऋषभ पंत को मिलेगा मौका? जानिए क्या हो सकती है भारत की प्लेइंग-11

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम ने रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में साउथ अफ्रीका को 17 रनों से हरा दिया था। अब मेजबान टीम की नजरें बुधवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले दूसरे वनडे मैच में जीत हासिल कर सीरीज अपने नाम करने पर हैं। कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल और कोच गौतम गंभीर इस मैच में अपनी बेस्ट प्लेइंग-11 उतारने की कोशिश करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रांची में पहले मैच में विराट कोहली का बल्ला जमकर चला था। उन्होंने 120 गेंदों पर 135 रन बनाए थे। राहुल ने 60 और रोहित ने 57 रनों की पारी खेली थी। टीम मैनजेमेंट इन तीनों से इस प्रदर्शन को बरकरार रखने की उम्मीद करेगा। लेकिन साथ ही उम्मीद होगी कि गेंदबाज अपने खेल में सुधार करें और जो बल्लेबाज नहीं चल सके थे वो रन बनाए।

क्या पंत को मिलेगा मौका? यशस्वी जायसवाल ओपनिंग में फेल रहे थे। हालांकि, उनकी जगह पर संकट नजर नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा चिंता चार नंबर को लेकर है जहां ऋतुराज गायकवाड़ खेले थे। यहां टीम के पास ऋषभ पंत का भी विकल्प है। हालांकि, एक मैच के बाद गायकवाड़ को बाहर करना सही नहीं होगा और ये बात टीम मैनेजमेंट भी समझता है। पहले मैच में भी गायकवाड़ अपनी खराब बल्लेबाजी के कारण आउट नहीं हुए थे। डेवाल्ड ब्रेविस ने एक अविश्वस्नीय कैच लेकर उनकी पारी का अंत किया था।

एक संभावन ये बन सकती है कि टीम जायसवाल को बाहर कर रोहित के साथ गायकवाड़ को ओपनिंग कराए। गायकवाड़ ओपनर ही हैं और इसलिए उनको वापस उनके स्थान पर भेजा सकता है। ऐसी स्थिति में चार नंबर पर पंत को खिलाया जा सकता है। चार नंबर पर टीम तिलक वर्मा को भी आजमा सकती है।