IND vs SA 5th T20I Live Score: भारत की तेज शुरुआत, भारत ने पार किया 50 का आंकड़ा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का आखिरी मैच आज अहमदबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच में सीरीज दांव पर है। चौथा मैच लखनऊ में खराब मौसम के कारण हो नहीं पाया था। भारत सीरीज में 2-1 से आगे है। ऐसे में अगर वो ये मैच जीतती है तो सीरीज अपने नाम करेगी, लेकिन साउथ अफ्रीका ने जीता तो फिर सीरीज बराबरी पर खत्म होगी। साउथ अफ्रीका अगर सीरीज ड्रॉ करा लेता है तो फिर ये उसके लिए एक तरह से जीत ही होगी