    IND vs SA 5th T20I Live Score: भारत की तेज शुरुआत, भारत ने पार किया 50 का आंकड़ा

    IND vs SA Live Updates: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज पांचवां और आखिरी टी20 मैच खेला जाना है और इसी के साथ ये पता चलेगा कि सीरीज का विजेता भारत बनेगा या फिर साउथ अफ्रीका सीरीज ड्रॉ करा लेगा। चार मैचों के बाद भारत 2-1 से आगे है। 

    By Abhishek Upadhyay Fri, 19 Dec 2025 07:05 PM (IST)
    IND vs SA 5th T20I Live Score: भारत की तेज शुरुआत, भारत ने पार किया 50 का आंकड़ा

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांचवां टी20 आज

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का आखिरी मैच आज अहमदबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच में सीरीज दांव पर है। चौथा मैच लखनऊ में खराब मौसम के कारण हो नहीं पाया था। भारत सीरीज में 2-1 से आगे है। ऐसे में अगर वो ये मैच जीतती है तो सीरीज अपने नाम करेगी, लेकिन साउथ अफ्रीका ने जीता तो फिर सीरीज बराबरी पर खत्म होगी। साउथ अफ्रीका अगर सीरीज ड्रॉ करा लेता है तो फिर ये उसके लिए एक तरह से जीत ही होगी

    19 Dec 20257:26:33 PM

    IND vs SA T20 Live: भारत का स्कोर 50 के पार


    पांचवें ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक ने चौका मार भारत का स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया है। संजू और अभिषेक तेज बल्लेबाजी कर रहे हैं। 

    19 Dec 20257:19:17 PM

    IND vs SA T20 Live: भारत की तेज शुरुआत


    जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। संजू और अभिषेक ने भारत को तेज शुरुआत दी। तीन ओवरों के बाद भारत का स्कोर 27 रन है। 

    19 Dec 20257:06:40 PM

    IND vs SA T20 Live: भारत की पारी शुरू


    भारत की पारी शुरू हो गई है। अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन पारी की शुरुआत करने आए हैं। पहले ओवर में दोनों ने मिलकर छह रन लिए। 

    19 Dec 20256:46:01 PM

    IND vs SA t20 Live: साउथ अफ्रीका की प्लेइंग-11


    साउथ अफ्रीका: एडेन मार्कराम (कप्तान) रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, लुंगी एंगिडी, ओटनील बार्टमैन

    19 Dec 20256:45:33 PM

    IND vs SA t20 Live: भारत की प्लेइंग-11


    भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जीतेश शर्मा (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह

    19 Dec 20256:35:19 PM

    IND vs SA t20 Live:  भारत की पहले बल्लेबाजी


    साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने इस मैच में टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। साउथ अफ्रीका ने एक बदलाव किया है। टीम इंडिया भी तीन बदलाव के साथ उतरी है। शुभमन गिल की जगह संजू सैमसन टीम में आए हैं। कुलदीप यादव की जगह वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिला है। हर्षित राणा की जगह जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। साउथ अफ्रीका ने एनरिक नॉर्खिया की जगह जॉर्जे लिंडे आए हैं। 

    19 Dec 20256:21:07 PM

    IND vs SA 5T20 Live:  कप्तान सूर्यकुमार की फॉर्म चिंता का विषय


    टीम इंडिया के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव की फॉर्म चिंता का विषय बनी हुई है। टी20 वर्ल्ड कप-2026 में ज्यादा समय नहीं बचा है ऐसे में सूर्यकुमार को जल्द ही अपनी फॉर्म तलाशनी होगी। 

    19 Dec 20255:55:12 PM

    IND vs SA 5T20 Live: संजू सैमसन को मिलेगा मौका


    भारत की टी20 टीम के उप-कप्तान शुभमन गिल चोट के कारण आखिरी दो मैचों से बाहर हैं और इसी कारण संजू सैमसन का ओपनिंग करना तय है। संजू और अभिषेक की जोड़ी टी20 में भारत के लिए काफी सफल साबित हुई है। 

    19 Dec 20255:53:43 PM

    IND vs SA 5T20 Live: आज होगा सीरीज का फैसला

    लखनऊ में चौथा मैच खराब मौसम के कारण नहीं हो पाया था। इसने साउथ अफ्रीका के हाथ से सीरीज जीतने का मौका छीन लिया है। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत के पास सीरीज अपने नाम करने का मौका है तो वहीं साउथ अफ्रीका के पास ज्यादा स ज्यादा सीरीज ड्रॉ कराने की मौका है। भारत इस समय 2-1 से आगे है। अगर वह यह मैच जीतता है तो फिर सीरीज अपने नाम कर लेगा। वहीं साउथ अफ्रीका ने जीता तो सीरीज 2-2 से ड्रॉ रहेगी। 