34,000 सीटों के लिए 84 लाख दावेदार, IND vs PAK मैच के लिए फैंस की दीवानगी ने कर दीं सारी हदें पार

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी मैच होता है तब पूरी दुनिया ठहर जाती है। विश्व क्रिकेट की नजरें इसी मैच पर होती हैं। दुनिया भर में फैंस टीवी पर चिपककर बैठ जाते हैं। कई फैंस इस मैच का स्टेडियम से लुत्फ लेना चाहते हैं। अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप-2027 में भी इन दोनों टीमों के बीच मैच होना है और एक बार फिर फैंस की दीवानगी सामने आई है।

अगले साल साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में वर्ल्ड कप होना है। यह मैच जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में होना है। मैच 10 अक्टूबर को होगा और हर बार की तरह पूरी दुनिया इसे देखने के लिए उतावली है।

फैंस ने की सारी हदें पार जिस स्टेडियम में यह मैच होना है वो उसमें दर्शकों के बैठने की तादाद है 34,000। यानी इससे ज्यादा लोग इस स्टेडियम में नहीं आ सकते। हैरानी की बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मैच के लिए अभी तक 84 लाख लोग टिकट की मांग कर चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के मुताबिक, उसके पास भारत और पाकिस्तान मैच के लिए अभी तक 8,397,294 टिकटों की मांग आ चुकी है।

यह जाहिर तौर पर स्टेडियम की तादाद से काफी ज्यादा है और अभी मैच में पूरा एक साल बाकी है। इसी स्टेडियम में 21 नवंबर को वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाना है और इसके लिए 79 लाख टिकटों की मांग आई है।