Hong Kong Sixes 2026 IND vs PAK: किसी तरह पाकिस्तान को नसीब हुई भारत पर जीत, दो बल्लेबाजों ने मचाया उत्पात

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेट की पिच पर जब भी भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो अधिकतर मौकों पर टीम इंडिया जीतती है। आईसीसी टूर्नामेंट्स में तो पाकिस्तान की हालत बुरी है। एशिया कप में भी उसका जीतना अब मुश्किल हो रहा है। हालांकि, एक टूर्नामेंट में पाकिस्तान को भारत पर जीत हासिल करने का सपना किसी तरह पूरा हो गया।

मामला है हांग कांग सिक्सेस टूर्नामेंट का जहां पाकिस्तान ने भारत को चार विकेट से हरा दिया। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की और छह ओवरों में 88 रन बनाए। पाकिस्तान ने 13 गेंद पहले दो विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। इस टूर्नामेंट में सिर्फ छह ओवरों का मैच होता है और हर टीम में सिर्फ छह खिलाड़ी ही होते हैं।

ख्वाजा और अफरीदी ने किया कमाल 89 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम को ख्वाजा नाफे और अब्बास अफरीदी ने तेज शुरुआत दी और दोनों ने ही टीम की जीत को पक्का कर दिया था। इन दोनों ने दो ओवरों में ही स्कोर 59 रनों तक पहुंचा दिया और तीसरे ओवर की पहली गेंद पर अफरीदी शशांक सिंह का शिकार हो गए। उन्होंने आठ गेंदों पर एक चौके और पांच छक्कों की मदद से 35 रन बनाए।

चौथे ओवर की चौथी गेंद पर ख्वाजा की पारी का अंत राहुल तेवतिया ने कर दिया। उन्होंने 12 गेंदों पर दो चौके और पांच छक्कों की मदद से 41 रन बनाए। अब्दुल समद ने नाबाद सात और इरफान खान ने नाबाद छह रन बनाते हुए टीम को जीत दिलाई।