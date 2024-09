IND vs PAK मुकाबले की नई तारीख आई सामने, Asia Cup 2024 में इस दिन होगी दोनों टीमों की महाभिडंत

इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की टीमें भी टकराएंगी। दोनों टीमों के बीच महामुकाबला 19 अक्टूबर को खेला जाएगा। ये दोनों टीमों का टूर्नामेंट का पहला मैच होगा। भारत इसके बाद 21 अक्तूबर को यूएई से भिड़ेगा। 23 तारीख को टीम इंडिया का सामना ओमान से होगा। भारत मौजूदा विजेता तौर पर इसमें उतरेगा। टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा बार इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है। टूर्नामेंट के सभी मैच ओमान में खेले जाएंगे।

Mark your calendars! 🗓️ The Men's T20 Emerging Teams Asia Cup 2024 kicks off in Oman on October 18th! 🏆



Watch Asia's top 8 emerging sides battle it out for supremacy and witness the next generation of cricketing talent on the rise.