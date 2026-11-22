स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंग्ट में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में मेहमान भारत ने कमाल कर दिया। टीम इंडिया ने पहली पारी में ही 720 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। भारत के लिए केएल राहुल और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने शतक लगाया। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड ने भले ही दो विकेट गंवाए लेकिन डेवोन कॉन्वे और रचिन रवींद्र ने मोर्चा संभाला।

भारत ने पहली पारी में 352 रनों की बड़ी लीड ली। इसके बाद जब कीवी टीम बैटिंग के लिए आई, तो आकाश दीप के ओवर में मजेदार बातचीत देखने को मिली। आकाश और भारतीय कप्तान शुभमन गिल के बीच डीआरएस को लेकर एक मेजदार बातचीत हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें गिल पूछते हुए दिखाई देते हैं- "बैट लगा है या नहीं।"

शुभमन गिल और आकाश दीप की बातचीत न्यूजीलैंड की दूसरी पारी के 15वें ओवर में भारत के लिए आकाश गेंदबाजी करने के लिए आए। ओवर की तीसरी गेंद कॉन्वे के पैड पर जाकर लगी। इसके बाद आकाश ने एलबीडब्ल्यू की अपील की लेकिन अंपायर ने उनकी अपील को इनकार कर दिया और आउट नहीं दिया। गिल लगातार पूछ रहे थे कि बैट लगा है या नहीं? आकाश अपनी बात पर अड़े हुए थे कि बल्ला नहीं लगा है। गिल ने दूसरे खिलाड़ियों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि बल्ला नहीं लगा है। इसके बाद गिल ने रिव्यू नहीं लेने का फैसला किया।