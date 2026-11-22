स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अपनी शतकीय पारी से एक और नया कीर्तिमान रच दिया है। पंत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में रविवार को सिर्फ 153 गेंदों में 128 रन ठोक दिए। वेलिंगटन के मैदान पर उन्होंने 10 चौके और छह छक्के लगाए। इसी के साथ उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में ब्रैंडन मैक्कुलम को पीछे छोड़ दिया।

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान मैक्कुलम ने अपने टेस्ट करियर में 107 छक्के लगाए थे। वहीं अब पंत के नाम 108 छक्के हो गए हैं। वो अब इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज बेन स्टोक्स से ही पीछे हैं। पंत नंबर-1 से सिर्फ इतनी दूर स्टोक्स ने अपने टेस्ट करियर में 138 छक्के लगाए। उन्होंने इसी साल इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, जिसका मतलब है कि उनके इस आंकड़े में अब बढ़ोतरी नहीं होगी। पंत अब आने वाले समय में स्टोक्स को पीछे छोड़ नंबर-1 की कुर्सी हासिल कर सकते हैं।

पंत को स्टोक्स को पीछे छोड़ने के लिए अब सिर्फ 32 छक्कों की जरूरत है। पंत के पास अब अगले साल जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में ये रिकॉर्ड अपने नाम करने का सुनहरा मौका होगा।

भारत ने बना दिए 720 रन 19 नवंबर से खेले जा रहे पहले टेस्ट में भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 720 रन बनाकर पारी इनिंग घोषित की। पंत के अलावा, केएल राहुल ने शतक लगाया। वहीं ध्रुव जुरेल, देवदत्त पडिक्कल और कप्तान शुभमन गिल ने अर्धशतकीय पारी खेली।