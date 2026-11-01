IND vs NZ: वनडे सीरीज की तैयारी में जुटे रोहित-कोहली, तेज गेंदबाजों ने नेट्स में उड़ाई 'रो-को' की नींद

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। पांच मैचों की टी-20 सीरीज अपने नाम करने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अब वनडे सीरीज में भी जीत का सिलसिला जारी रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का आगाज चार नवंबर से होगा।

इस सीरीज के लिए भारतीय टीम ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अभ्यास सत्र में जमकर पसीना बहाया और अपनी बल्लेबाजी को धार देने की कोशिश की। दोनों दिग्गज बल्लेबाजों ने ट्रेनिंग ग्राउंड पर लंबे समय तक अभ्यास किया। इस दौरान भारतीय गेंदबाजों ने भी उन्हें कड़ी चुनौती दी। खासतौर पर आकिब नबी की गेंदबाजी ने रोहित और कोहली को काफी परेशान किया। गेंद को हवा में स्विंग कराने की उनकी क्षमता ने दोनों बल्लेबाजों की परीक्षा ली।

आकिब की स्विंग गेंदबाजी ने बढ़ाई चुनौती अभ्यास की शुरुआत रेजिस्टेंस बैंड की मदद से हल्की स्ट्रेचिंग के साथ हुई। इसके बाद विराट कोहली ट्रेनिंग ग्राउंड की सेंटर विकेट पर पहुंचे। भारतीय टीम के नंबर तीन बल्लेबाज ने पहले थ्रोडाउन का सामना किया और फिर आकिब नबी, गुरनूर बराड़ तथा अंशुल कंबोज की गेंदों पर बल्लेबाजी की। सुबह का मौसम अभ्यास के लिए अनुकूल था, लेकिन गेंदबाजों ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया।

रोहित और कोहली को हुई परेशानी आकिब नबी ने हवा का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए दाएं हाथ के दोनों बल्लेबाजों के विरुद्ध गेंद को बाहर की ओर स्विंग कराया। कई मौकों पर उनकी गेंद रोहित और कोहली के बल्ले का बाहरी किनारा लेने के करीब पहुंची। दूसरी ओर, गुरनूर बराड़ ने सही लेंथ पर लगातार गेंदबाजी की, जबकि अंशुल कंबोज ने गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराकर बल्लेबाजों की मुश्किलें बढ़ाईं।

कोहली ने कुछ शानदार कवर ड्राइव लगाकर लय हासिल करने की कोशिश की। हालांकि, उनके ज्यादातर शॉट नियंत्रित रहे और गेंद आउटफील्ड तक भी नहीं पहुंची। रोहित शर्मा को ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों पर कुछ परेशानी हुई। दोनों बल्लेबाजों ने पैड पर आई गेंदों को आसानी से खेला, लेकिन नबी की अंदर की ओर आती गेंदों के सामने उन्हें अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ी। करीब एक घंटे तक आकिब ने शानदार लय में गेंदबाजी की।

रोहित के बाद भी कोहली ने जारी रखा अभ्यास विराट कोहली ने अभ्यास के दौरान अपने आक्रामक अंदाज की झलक भी दिखाई। कुछ गेंदें बल्ले का किनारा लेकर निकलीं और कुछ पर वह ड्राइव खेलने से चूक गए, लेकिन इससे उनके इरादों पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने ऊंचे शॉट खेलने के साथ मिडविकेट की दिशा में अपने पसंदीदा फ्लिक शॉट भी लगाए।