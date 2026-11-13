IND vs NZ: 39 साल के रोहित शर्मा ने दिखाई 'चीते' जैसी फुर्ती, हवा में डाइव लगाकर पकड़ा अद्भुत कैच - Video

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा 39 साल के हो चुके हैं। इतनी उम्र में भी मैदान पर उनकी फुर्ती कम होती नहीं दिख रही है। दूसरे वनडे मैच के बाद अब चौथे मैच में भी रोहित ने एक कमाल का कैच लपका है और अपनी फिटनेस पर उठ रहे सवालों का करारा जवाब दिया है। रोहित, जो अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते हैं, उनकी बढ़ती उम्र और फिटनेस को लेकर सवाल उठते रहे हैं।

हिटमैन का बल्ला भले ही न्यूजीलैंड दौरे पर अब तक नहीं चला है लेकिन उन्होंने फील्ड पर कुछ अद्भुत कारनामा किया है। रोहित ने फिन एलन का शानदार कैच लपका, जिसकी वजह से भारतीय टीम को विकेट मिला। एलन खतरनाक दिख रहे थे और उनका विकेट टीम इंडिया के लिए जरूरी हो गया था क्योंकि वे विल यंग के साथ मिलकर कीवी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। हालांकि, रोहित के कैच ने उन्हें पवेलियन भेज दिया।

रोहित शर्मा का शानदार कैच दरअसल, कप्तान श्रेयस अय्यर ने 31वें ओवर में गेंद ऑलराउंडर अक्षर पटेल को थमाई। पटेल पर भारत को विकेट दिलाने की जिम्मेदारी थी क्योंकि विल यंग और फिन एलन तेजी से रन बना रहे थे। 31वें ओवर की दूसरी गेंद पर एलन ने शॉर्ट कवर पर एक शॉट खेला। गेंद वहां पर खड़े रोहित शर्मा के पास गई। उन्होंने अपने दाहिने तरफ डाइव लगाते हुए एक शानदार कैच लपका और एलन की पारी खत्म हो गई।

रोहित के इस कैच की तारीफ कमेंटेटर्स भी करते हुए दिखाई दिए। साथ ही हिटमैन ने अपनी फिटनेस भी दिखाई और बताया कि वे वर्ल्ड कप 2027 के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार हैं। एलन शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और 30 गेंदों पर 41 रन बना चुके थे लेकिन शर्मा के कैच से उनकी पारी समाप्त हो गई।