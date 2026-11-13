'वह 100 प्रतिशत गलत है और बकवास कर रहा', सैंडपेपर गेट पर उस्मान ख्वाजा के आरोपों पर भड़के पैट कमिंस

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने उस्मान ख्वाजा के सैंडपेपर गेट मामले पर किए गए खुलासों को सिरे से खारिज कर दिया है। कमिंस ने अपने पूर्व टीममेट को 100 प्रतिशत गलत बताया। ख्वाजा अपनी किताब सब्र को लेकर हाल ही में चर्चा में रहे हैं। उन्होंने किताब लॉन्च से पहले 2018 में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों द्वारा गेंद से छेड़छाड़ के विवाद को फिर से चर्चा में ला दिया।

ख्वाजा ने आरोप लगाया कि पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को पता था कि केपटाउन में होने वाले टेस्ट मैच में सैंडपेपर का इस्तेमाल होगा। उन्होंने इससे आगे बढ़ते हुए बताया था कि दूसरे टेस्ट मैच के दौरान भी सैंडपेपर का इस्तेमाल किया गया था। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के इन आरोपों को कई दिग्गजों ने इनकार कर दिया है और इसे पूरी तरह से गलत बताया है। अब कमिंस ने भी ख्वाजा को गलत बताया है।

पैट कमिंस ने उस्मान ख्वाजा को दी सलाह पैट कमिंस ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए ख्वाजा को गलत बताया। उन्होंने कहा, "उस्मान मेरे दोस्त हैं लेकिन दोस्त एक-दूसरे के निजी जिंदगी को लेकर इतना कैजुअल नहीं होते हैं। अपनी किताब में उन्होंने मेरी जिंदगी और कई खिलाड़ियों की जिंदगी पर बात की है। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को लेकर वो थोड़ा कैजुअल रहा है।"

कमिंस ने ये भी बताया कि ख्वाजा को अपनी बात रखने का अधिकार है लेकिन ऐसे आरोप लगाने की जिम्मेदारी होती है। इस तरह के आरोप दूसरों की जिंदगी पर असर डालते हैं। उन्होंने कहा, "उन्होंने जो कहानी बताई है, मैं उसका सपोर्ट करता हूं। मुझे खुशी है कि उन्हें लगता है कि वे ऐसा कर सकते हैं। हालांकि, हमें उन चीजों के लिए जिम्मेदार होना होगा, जो हम कहते हैं और करते हैं।"