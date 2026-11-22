स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अपनी शानदार बैटिंग से न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। पंत ने शानदार शतकीय पारी खेली और रिकॉर्ड बना दिया, लेकिन मैदान पर सिर्फ पंत का बल्ला ही नहीं चलता, वह विकेट के पीछे से लगातार बोलते भी रहते हैं।

पंत जो बोलते हैं वह स्टम्प माइक पर आसानी से कैद हो जाता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच के चौथे दिन रविवार को पंत ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन वॉशिंगटन सुंदर भी हंस पड़े क्योंकि पंत ने सुंदर को लेकर कुछ कह दिया था।

सुंदर की होने वाली है शादी ? पंत ने ऐसा कुछ कह दिया कि सुंदर की शादी की बात चर्चा में आ गई। न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में रचिन रवींद्र बल्लेबाजी कर रहे थे और प्रसिद्ध कृष्णा ओवर फेंक रहे थे। तभी रचिन ने एक बैकफुट डिफेंस किया और कॉन्वे को रन लेने से मना कर दिया। इसके बाद पंत ने जो कहा उसे सुन हर किसी की हंसी छूट जाए। पंत ने कहा, "इधर से नहीं आएगा सिंगल, वॉशी इज रेड्डी टू मिंगल।"

पंत ने जो इंग्लिश में कहा उसका मतलब है कि वॉशिंगटन सुंदर एक से दो होने को तैयार हैं। यह बात सुनकर सुंदर की भी हंसी छूट गई। इसका वीडियो इस समय जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि, पंत ये सब मजाक में कह रहे थे, लेकिन अंदर की बात किसे पता। क्या पता वाकई सुंदर कुछ दिनों में शादी कर लें।