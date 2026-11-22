स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टीम इंडिया ने वेलिंग्टन में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए विशाल स्कोर खड़ा किया है। टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी नौ विकेट के नुकसान पर 720 रनों पर घोषित कर दी। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने अपना कमाल दिखाया। उन्होंने न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम को एक बार फिर अपना शिकार बनाया।

लैथम पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर आउट हो गए। वह खाता तक नहीं खोल पाए। इस मैच में लैथम के बल्ले से एक भी रन नहीं निकला क्योंकि वह पहली पारी में भी बिना खाता खोले आउट हुए थे और बुमराह ने ही उन्हें आउट किया था।

बने तीसरे कप्तान इसी के साथ लैथम के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है। वह न्यूजीलैंड के तीसरे कप्तान बन गए हैं जो एक ही टेस्ट की दोनों पारियों में बिना खाता खोले आउट हुए हैं। उनसे पहले साल 1956 में हैरी केव वेस्टइंडीज के खिलाफ दोनों पारियों में खाता नहीं खोल पाए थे। उनके बाद 1997 में स्टीफन फ्लेमिंग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों पारियों में एक भी रन नहीं बना पाए थे। अब लैथम ने 29 साल बाद ऐसा काम किया है।

वह भारत के खिलाफ दोनों पारियों में शून्य पर आउट होने वाले न्यूजीलैंड के दूसरे ही बल्लेबाज हैं। उनसे पहले साल 2010 में अहमदाबाद में खेले गए टेस्ट मैच में टिम मैक्इनटोश दोनों पारियों में बिना रन बनाए आउट हुए थे।