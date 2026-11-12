IND vs NZ: भारत के खिलाफ आखिरी दो वनडे के लिए न्यूजीलैंड ने बदली अपनी टीम, खतरनाक पेसर को स्क्वाड में किया शामिल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के खिलाफ आखिरी दो वनडे मैचों के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी टीम में बदलाव किया है। उन्होंने तेज गेंदबाज ब्रेट रैंडेल को अपने साथ जोड़ा है। उन्हें पहली बार राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा पांचवें वनडे मैच के लिए जोश क्लार्कसन भी टीम के साथ जुड़ेंगे। इससे पहले वे कीवी टीम के लिए खेल चुके हैं और कई चोटों के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा वनडे मैच शुक्रवार, 13 नवंबर को खेला जाएगा। सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे है। तीसरा मैच बारिश की वजह से रद हो गया था और अब चौथे मैच में अगर भारतीय टीम जीत दर्ज करती है, तो वे सीरीज अपने नाम कर लेंगे। दूसरी तरफ मिचेल सैंटनर की कप्तानी वाली टीम आखिरी दोनों मुकाबले जीतकर सीरीज को बराबरी पर समाप्त करना चाहेगी। इससे पहले उन्होंने टीम में बदलाव किए हैं।

ब्रेट रैंडेल न्यूजीलैंड की टीम में शामिल ब्रेट रैंडेल को न्यूजीलैंड ने चौथे और पांचवें वनडे मैच के लिए अपनी टीम के साथ जोड़ा है। 31 वर्षीय गेंदबाज ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर टीम में जगह बनाई है। उन्होंने अब तक 55 लिस्ट ए मैच खेले हैं, जिसमें 100 विकेट अपने नाम किए हैं। इस दौरान उन्होंने चार बार 5 विकेट हॉल भी प्राप्त किए हैं। पेसर के भारत के खिलाफ इस सीरीज में डेब्यू करने की उम्मीद है।