IND vs NZ 5th ODI Playing-11: बराड़ की जगह इस गेंदबाज को मिला डेब्यू का मौका, सिराज की हुई वापसी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान मिचेल सैंटनर ने रविवार को भारत के खिलाफ खेले जा रहे पांचवें और आखिरी मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। यह मैच सीरीज का निर्णायक मैच है क्योंकि इस मैच से सीरीज का फैसला निकलेगा।

भारतीय टीम चार मैचों के बाद 2-1 से आगे है। उसके पास सीरीज जीतने का मौका है। वहीं, न्यूजीलैंड इस मैच को जीत सीरीज ड्रॉ करा सकती है। सीरीज जीतने का मौका उसके पास नहीं है क्योंकि तीसरा मैच ड्रॉ हो गया था।

ठाकुर का डेब्यू इस मैच में भारतीय टीम ने यश ठाकुर को डेब्यू का मौका दिया है। वह गुरनूर बराड़ की जगह टीम में आए हैं। बराड़ को टेस्ट टीम में शामिल किया गया है और इसी कारण ठाकुर को इस मैच में मौका मिला है। वह भारत के लिए चार टी20 खेल चुके हैं। आज अपना पहला वनडे खेल प्रभाव छोड़ना चाहेंगे। मोहम्मद सिराज की भी टीम में वापसी हुई है। वह अभी तक बेंच पर थे, लेकिन इस मैच में टीम इंडिया को अपने अनुभव से मजबूत करेंगे। कुलदीप यादव को इस मैच में आराम दिया गया है।