IND vs NZ 3rd ODI Playing-11: मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को मिलेगी जगह, टीम से बाहर जाएंगे दो खिलाड़ी!

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही पांच मैचों की वनडे सीरीज के शुरुआती दो मैच जीतकर बढ़त ले ली है। अब तीसरे मैच में उसकी नजरें सीरीज अपने नाम करने पर होंगी। इस मैच में कप्तान शुभमन गिल दो बदलाव कर सकते हैं।

टी20 सीरीज में भारत ने न्यूजीलैंड को मात दी थी। अब वह वनडे सीरीज में भी यही काम करना चाहेगी। वहीं, न्यूजीलैंड की नजरें सीरीज में वापसी करने पर होंगी। यह उसके लिए सीरीज में वापसी करने का आखिरी मौका है। अगर यह मैच उसके हाथ से गया तो फिर सीरीज भी चली जाएगी। इस मैच को जीत वह सीरीज में बनी रह सकती है।

टीम इंडिया करेगी बदलाव? वैसे तो टीम इंडिया में बदलाव की ज्यादा संभावना दिख नहीं रही है, लेकिन गिल अपने चार तेज गेंदबाजों में से किसी एक को आराम देकर मोहम्मद सिराज को मौका दे सकते हैं। देखना यह होगा कि सिराज को मौका मिलता है तो आराम किसे मिल सकता है। अर्शदीप सिंह वो गेंदबाज हो सकते हैं। वह लगातार खेल भी रहे हैं और वह दूसरे वनडे में विकेट भी नहीं ले पाए थे। ऐसे में उनको आराम दिया जा सकता है।