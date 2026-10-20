IND vs NZ 1st T20 Live Streaming: रात की पहरी नहीं दिन की दोपहरी में होगा मैच, अब बदल गया है समय; जानिए पूरी डिटेल्स

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली थी। इस सीरीज के सभी मैच भारत में ही हुए थे और देर शाम मैचों का आयोजन होता था। अब टीम इंडिया न्यूजीलैंड दौरे पर है और पांच मैचों की टी20 सीरीज यहां भी खेलेगी, लेकिन भारत में इन मैचों का समय अब बदल जाएगा।

वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया रात के अंधेरे में मैच खेलती थी, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ फैंस भारत के मैच अपने देश में दिन में देखेंगे। यूं तो मैच न्यूजीलैंड में रात या देर शाम में ही होंगे, लेकिन जब वहां मैच हो रहे होंगे तो यहां दोपहर का समय होगा। यानी अब भारतीय फैंस रात में नहीं बल्कि दोपहर में टीम इंडिया के मैचों का लुत्फ लेंगे।

भारत और न्यूजीलैंड पहले टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कब खेला जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच? भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच 22 अक्टूबर, गुरुवार को खेला जाएगा।

कहां खेला जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच? भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच क्राइस्टचर्च के हेग्ले ओवल पर खेला जाएगा। कितने बजे शुरू होगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच? भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच भारतीय समयानुसार 12:30 बजे शुरू होगा। मुकाबले का टॉस 12 बजे होगा।