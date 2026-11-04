IND vs NZ: गिल सेना के प्रहार से पस्त हुआ न्यूजीलैंड, ऑकलैंड में टीम इंडिया को इन 5 'धुरंधरों' ने दिलाई जीत

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़ और अंशुल कंबोज की कहर बरपाती गेंदबाजी और विराट कोहली की आक्रामक पारी के दम पर भारत ने पहला वनडे मैच पांच विकेट से अपने नाम कर लिया। ऑकलैंड में खेले गए मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने कमाल किया और कीवियों को मात्र 185 रनों पर समेट दिया। 186 रनों के लक्ष्य को भारत ने पांच विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया और मैच में जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। आइए पहले वनडे मैच में भारत की जीत के पांच हीरो के बारे में बात करते हैं।

पहले वनडे में भारत की जीत के हीरो- 1. अर्शदीप सिंह न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने कीवियों को शुरुआती दो झटके दिए, जिससे कीवी टीम उबर नहीं पाई और 185 रनों पर सिमट गई। अर्शदीप के खिलाफ कीवी बल्लेबाजों ने आखिरी के ओवरों में तेजी से रन बनाए, जिससे उनकी इकोनॉमी अधिक रही। सिंह ने 10 ओवर में 70 रन खर्च करते हुए चार विकेट अपने नाम किए।

2. अंशुल कंबोज अपना दूसरा वनडे मैच खेल रहे युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने कमाल की गेंदबाजी की। उनके सामने कीवी बल्लेबाज संघर्ष करते हुए दिखाई दिए। कंबोज ने 10 ओवर में 22 रन खर्च करते हुए दो विकेट अपने नाम किए। इस दौरान उन्होंने दो मेडन ओवर भी डाले। शानदार गेंदबाजी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

3. गुरनूर बराड़ युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ पर टीम मैनेजमेंट लगातार भरोसा दिखा रहा है। उन्हें मौके मिल रहे और ऑकलैंड में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। बराड़ ने 9.2 ओवरों में 44 रन खर्च किए और तीन विकेट अपने नाम किए। इसके साथ उन्होंने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई।

4. विराट कोहली दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई। टीम इंडिया ने रोहित शर्मा के रूप में पहला विकेट एक रन पर गंवा दिया था। इसके तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली ने कमाल की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने तीसरे नंबर पर खेलते हुए 13 हजार रन बना लिए। उन्होंने 51 गेंदों पर 74 रनों की पारी खेली, जिसमें 13 चौके और एक छक्का शामिल रहा।