IND vs NZ 1st ODI Live Streaming: बदल गया टीम इंडिया के मैच का समय, चाय की चुस्की के साथ मिलेगा वनडे का करारा मजा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड को पांच मैचों की टी20 सीरीज में 3-2 से मात देने के बाद टीम इंडिया की नजरें अब वनडे सीरीज पर टिक गई हैं। भारतीय टीम वनडे सीरीज में भी टी20 सीरीज वाला कमाल करना चाहेगी। हालांकि, उसके लिए यह आसान नहीं होगा क्योंकि न्यूजीलैंड अपने घर में खतरनाक है और टी20 सीरीज की मात ने उसे घायल शेर बना दिया है।

न्यूजीलैंड बेशक वापसी को उतावली है, लेकिन वह अपने खिलाड़ियों की चोटों से भी परेशान है। डेवन कॉन्वे पहला वनडे मैच नहीं खेलेंगे। उन्हें आज प्रैक्टिस में चोट लगी है। वहीं रचिन रवींद्र और मार्क चैपमैन भी सीरीज से बाहर हैं।