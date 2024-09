IND vs BAN: यशस्वी जायसवाल का कैच नहीं देखा तो क्या देखा, चीते सी फुर्ती दिखा सभी को किया हैरान, Video

गली पर खड़े थे यशस्वी। हालांकि, गेंद यशस्वी के बाईं तरफ थी लेकिन काफी नीची थी। इस खिलाड़ी ने तुरंत अपने बाईं तरफ डाइव मार गेंद को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने हाथों में ले लिया और जाकिर को पवेलियन की राह दिखाई। यशस्वी का ये कैच देख हर कोई हैरान रह गया। पूरी टीम ने यशस्वी को गले लगा लिया। जाकिर ने 47 गेंदों पर 33 रन बनाए जिसमें पांच चौके और एक छक्का शामिल रहा।

Jasprit Bumrah with the first breakthrough as Yashasvi Jaiswal takes a brilliant catch to dismiss Zakir Hasan.