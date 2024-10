IND vs BAN: रोहित शर्मा के दो छक्कों ने टीम इंडिया को जिताया कानपुर टेस्ट, नहीं तो ड्रॉ तय था, कोच ने की जमकर तारीफ

यहां से बांग्लादेश की टीम को पता चल गया था कि टीम इंडिया के इरादे क्या हैं। रोहित के इन दो छक्कों ने तूफानी बैटिंग का मंच सेट कर दिया था और फिर टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रोहित के छक्के मैच का रुख मोड़ने वाले साबित हुए। भारतीय कप्तान 11 गेंदों पर 23 रन ही बनाकर आउट हो गए,लेकिन उनकी पारी ने बांग्लादेश को बैकफुट पर धकेल मैच को भारत की तरफ मोड़ने का काम किया।

Abhishek Nayar:- "All the credit goes to Rohit Sharma. The way he led the team from the front and set an example for the dressing room by showing how they should play aggressive cricket". 🐐🔥 pic.twitter.com/r1oXN82NOV