Ind vs Ban: Jasprit Bumrah ने बिखेरी बांग्लादेश के रहीम की गिल्लियां, आउट होने पर स्टार को खुद नहीं हुआ यकीन

बुमराह ने बांग्लादेशी विकेटकीपर मुश्फिकुर रहीम को 11 रन के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। बुमराह की गेंद पिच पर पड़ने के बाद काफी अंदर आई, जिसे रहीम समझ नहीं पाए और गेंद को छोड़ने के चक्कर में बोल्ड हो गए। अब भारतीय टीम का लक्ष्य बांग्लादेश को सस्ते में समेटना है। इसके लिए तेज गेंदबाज बुमराह और आकाशदीप की गेंदबाजी के समय कप्तान रोहित ने छह स्लीप लगाई दी है।

BOOM! 💥@Jaspritbumrah93 strikes early on Day 4 with a splendid delivery that comes back in sharply!

Mushfiqur Rahim departs for 11.

