Daughters's day पर अश्विन की बेटियों ने किया गिफ्ट लेने से इन्कार, पत्नी ने भी की सरेआम शिकायत, Viral हो गया Video

पत्नी को है शिकायत

इस इंटरव्यू में प्रीति ने अश्विन से पूछा क्या ये एनर्जी (अपनी तरफ इशारा करते हुए) आपको मैदान पर कोई एनर्जी देती है? इस पर अश्विन ने हंसते हुए कहा, "ये मुझसे लगातार शिकायत कर रही हैं कि मैंने उन्हें पहले दिन नहीं देखा। मेरे लिए ये काफी मुश्किल होता है कि मैं जब बल्लेबाजी करूं तो परिवार की तरफ देखूं। लेकिन मैं कोशिश करता हूं क्योंकि मेरी बेटियां मुझसे पूछती हैं कि आपने हाय क्यों नहीं कहा।"

फिर अश्विन की पत्नी ने कहा, "मैं यहां अपने बचाव में कुछ कहना चाहती हूं। मैं हर समय हाय नहीं कहती, लेकिन जब आप 9 से पांच इस सीट पर बैठे रहते हो और मैं देखती हूं कि राज मेरी तरफ हाथ हिला रहे हैं। आप ने अगले दो दिन इसकी भरपाई कर ली।"

अश्विन ने कहा, "हां मैंने कोशिश की, वैसे आप मुझे देखने की अच्छी स्थिति में थीं।"

