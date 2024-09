Team India practice session: रवींद्र जडेजा ने खूब जोर से दबाया कुलदीप यादव का गला, देखें भारतीय टीम के प्रैक्टिस सेशन Viral Video

बता दें कि रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव की दोस्‍ती काफी गहरी है। दोनों के बीच पहले भी कई मौज-मस्‍ती वाले पल देखने को मिले हैं। यह वाकया भी इसी तरह का रहा। जड्डू ने मजाक में कुलदीप का गला दबाया और दोनों ने इस पल का आनंद लिया। बहरहाल, वीडियो में आगे नजर आया कि भारतीय टीम ने अपनी तैयारियों पर अच्‍छी तरह गौर किया।

📍 Kanpur#TeamIndia hit the ground running ahead of the 2nd #INDvBAN Test 🙌@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/EMPiOa8HII