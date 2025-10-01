IND vs BAN 2nd Test: भारत ने जीत के लिए झोंक दिया सबकुछ, WTC फाइनल पर है रोहित शर्मा की नजर
बांग्लादेश के विरुद्ध दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन केवल 35 ओवर का खेल हो पाया और वर्षा ने मैच में ऐसा व्यवधान डाला कि अगले दो दिन के खेल पर पानी फिर गया। सोमवार धूप खिली और मैच शुरू हुआ तो भारत के पास जीत दर्ज करने के लिए केवल दो दिन का समय था और रोहित शर्मा की टीम ने यह मुकाबला जीतने के लिए सबकुछ झोंक दिया।
सोमवार को ग्रीन पार्क स्टेडियम में धूप खिली और मैच शुरू हुआ तो भारत के पास जीत दर्ज करने के लिए केवल दो दिन का समय था और रोहित शर्मा की टीम ने यह मुकाबला जीतने के लिए सबकुछ झोंक दिया।
क्योंकि भारतीय टीम को अच्छी तरह पता है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) चक्र में अब उसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमों से भिड़ना है और अगर ग्रीन पार्क में उसे जीत नहीं मिलती है तो डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए उसकी राह मुश्किल हो सकती है।
बांग्लादेश को 233 रन पर रोका
वहीं आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हराना इतना आसान नहीं है, जबकि बांग्लादेश को हराना उतना मुश्किल नहीं। पहले भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश को पहली पारी में 233 रन पर रोका और फिर भारतीय बल्लेबाजों ने टेस्ट में टी-20 वाली बल्लेबाजी करते हुए 137 के स्ट्राइक रेट से केवल 34.4 ओवर में नौ विकेट पर 285 रन बनाकर पारी घोषित की।
फिर स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने दिन का खेल खत्म होने से पहले बांग्लादेश के दो विकेट चटकाकर मेजबानों को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया, जिससे अंतिम दिन परिणाम निकलने की उम्मीद दिख रही है।
ग्रीन पार्क स्टेडियम में सोमवार को चौथे दिन बांग्लादेश ने अपनी पारी तीन विकेट पर 107 रन से आगे शुरू की। बांग्लादेश ने मोमिनुल हक के शतक की मदद से पहली पारी में 233 रन बनाए। मोमिनुल अविजित लौटे और वह भारत में शतक लगाने वाले बांग्लादेश के दूसरे बल्लेबाज बने।
'बैजबाल' भी छूटा पीछे
टेस्ट में अभी तक इंग्लैंड की 'बैजबाल' शैली को ही आक्रामक बल्लेबाजी का पर्याय माना जाता था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने ग्रीन पार्क की पिच पर सोमवार को जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने दिखाया कि आक्रामक खेलने में वे इंग्लिश बल्लेबाजों से भी आगे हैं।
पारी की शुरुआत करने आए कप्तान रोहित शर्मा (23) और यशस्वी जायसवाल (72) ने पहली ही गेंद से बांग्लादेशी गेंदबाजों का धागा खोल दिया। जायसवाल ने पहले ही ओवर में तेज गेंदबाज हसन महमूद को तीन चौके जड़े। रोहित ने खालिद अहमद को दो छक्के जड़े, जिनमें एक पर गेंद स्टेडियम की छत पर जाकर गिरी। भारत ने तीसरे ही ओवर में 50 रन बनाए।
यशस्वी ने खेली तूफानी पारी
तेज गेंदबाजों को नाकाम होता देख बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने स्पिनर मेहदी हसन मिराज को गेंद सौंपी जिन्होंने रोहित का कीमती विकेट लिया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का रन कूटना जारी रहा। गिल और यशस्वी की तूफानी बल्लेबाजी से भारत ने सौ रन 11वें ओवर में पूरे करके अपना ही रिकॉर्ड बेहतर किया।
इस बीच, भारत ने पंत और गिल का विकेट गंवाया, लेकिन विराट कोहली (47) और केएल राहुल (68) ने बांग्लादेशी गेंदबाजों की खबर लेना जारी रखा और भारत ने महज 24.4 ओवर में टेस्ट में सबसे तेज 200 रन बनाने का भी रिकॉर्ड तोड़ डाला।
भारत ने केवल 34.4 ओवर में 285 रन बनाए और इनमें से केवल पंत को छोड़ दें तो शीर्षक्रम के सभी बल्लेबाजों ने 100 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन कूटे। भारत ने पहली पारी में 52 रन की बढ़त ली थी।
अश्विन का चला जादू
कम होती रोशनी के बीच भारत ने एक विकेट हाथ में रहते हुए इसलिए पारी घोषित की ताकि बांग्लादेश के कुछ विकेट जल्द गिराकर उस पर दबाव बनाया जा सके। भारत की यह रणनीति सफल भी रही और सदाबहार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने जाकिर हसन (10) और हसन महमूद (4) को आउट किया।
दिन का खेल समाप्त होने तक शादमान इस्लाम सात और दिन में शतक लगाने वाले मोमिनुल क्रीज पर हैं। भारत की कोशिश अब लंच तक बांग्लादेश की पारी को समेटने के साथ ही इस मैच को जीतने की होगी क्योंकि यहां मिली जीत उसके डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचने का दावे को मजबूत करेगी।
बल्लेबाजों ने लगाई रिकॉर्ड की झड़ी
- 50, 100, 150 और 200 रन सबसे तेज टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम ने बनाए।
- 50 रन भारत ने तीन ओवर में बनाए, इससे पहले इंग्लैंड ने विंडीज के विरुद्ध 4.2 ओवर में यह आंकड़ा छुआ था।
- 100 रन 10.1 ओवर में बनाकर भारत ने पिछले साल पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के विरुद्ध 12.2 ओवर में बनाए अपने ही रिकार्ड को तोड़ा।
- 18.2 ओवर में भारत ने 150 रन का आंकड़ा पूरा किया, इससे पहले भारत ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध 21.1 ओवर में इतने रन बनाए थे।
- 24.4 ओवर में भारतीय टीम ने 200 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया के आठ वर्ष पुराने रिकार्ड तोड़ा।
- 250 टेस्ट रन सबसे तेज बनाने का रिकार्ड भारत ने अपने नाम किया।
- भारत ने बांग्लादेश के सामने 30.1 ओवर में 250 रन पूरे कर लिए।
- इससे पहले वर्ष 2022 में रावलपिंडी टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 33.6 ओवर में 250 रन बनाए थे।
