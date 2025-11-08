Language
    IND vs AUS Playing 11: सूर्यकुमार ने अपने ही दोस्त को कर दिया टीम से बाहर, रिंकू सिंह की हुई एंट्री

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 01:35 PM (IST)

    पांचवें और आखिरी टी20 मैच में भारत ने अपनी प्लेइंग-11 में एक बदलाव किया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया बिना किसी बदलाव के उतरी है। 

    भारत ने फिर गंवाया टॉस

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के लिए टॉस जीतना मुश्किल साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे वनडे में सूर्यकुमार यादव ने लंबे अरसे बाद टॉस जीता था, लेकिन शनिवार को पांचवें और आखिरी टी20 मैच में एक बार फिर वह हार गए और ऑस्ट्रेलिया कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है।

    इस मैच पर सीरीज का फैसला निर्भर है। भारत अभी 2-1 से आगे है और अगर ये मैच वह जीत जाता है या ये मैच किसी कारण से रद्द हो जाता है तो भी भारत सीरीज अपने नाम करेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के हिस्से जीत आती है तो फिर सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म होगी। ऑस्ट्रेलिया के लिए अपन घर में सीरीज हार से बचना चुनौती है।

    भारत ने किया बदलाव

    इस अहम मैच के लिए भारत ने एक बड़ा बदलाव किया है। मुंबई इंडियंस में सूर्यकुमार यादव के साथ खेलने वाले तिलक वर्मा को प्लेइंग-11 में नहीं चुना गया है। तिलक वही बल्लेबाज हैं जिन्होंने एशिया कप-2025 के फाइनल में शानदार पारी खेल टीम को जीत दिलाई थी। उनकी जगह फिनिशर रिंकू सिंह को टीम में जगह मिली है। ऐसे में सूर्यकुमार यादव की नंबर-3 पर वापसी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग-11 में कोई भी बदलाव नहीं किया है।

    दोनों टीमों की प्लेइंग-11

    भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

    ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन ड्वारशुइस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम जैम्पा