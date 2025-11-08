IND vs AUS Playing 11: सूर्यकुमार ने अपने ही दोस्त को कर दिया टीम से बाहर, रिंकू सिंह की हुई एंट्री

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के लिए टॉस जीतना मुश्किल साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे वनडे में सूर्यकुमार यादव ने लंबे अरसे बाद टॉस जीता था, लेकिन शनिवार को पांचवें और आखिरी टी20 मैच में एक बार फिर वह हार गए और ऑस्ट्रेलिया कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मैच पर सीरीज का फैसला निर्भर है। भारत अभी 2-1 से आगे है और अगर ये मैच वह जीत जाता है या ये मैच किसी कारण से रद्द हो जाता है तो भी भारत सीरीज अपने नाम करेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के हिस्से जीत आती है तो फिर सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म होगी। ऑस्ट्रेलिया के लिए अपन घर में सीरीज हार से बचना चुनौती है।

भारत ने किया बदलाव इस अहम मैच के लिए भारत ने एक बड़ा बदलाव किया है। मुंबई इंडियंस में सूर्यकुमार यादव के साथ खेलने वाले तिलक वर्मा को प्लेइंग-11 में नहीं चुना गया है। तिलक वही बल्लेबाज हैं जिन्होंने एशिया कप-2025 के फाइनल में शानदार पारी खेल टीम को जीत दिलाई थी। उनकी जगह फिनिशर रिंकू सिंह को टीम में जगह मिली है। ऐसे में सूर्यकुमार यादव की नंबर-3 पर वापसी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग-11 में कोई भी बदलाव नहीं किया है।