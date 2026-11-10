IND U19 vs UAE U19: पिता से उलटी राह पर चले जूनियर सहवाग, यूएई के खिलाफ जमाया शतक; अंदाज से हर कोई हैरान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने एक बार फिर बताया है कि वह अपने पिता के रास्ते पर चलने को तैयार है। आर्यवीर ने मंगलवार को अंडर-19 एशिया कप में यूएई के खिलाफ शानदार शतकीय पारी खेली है। उनकी इस पारी ने भारतीय टीम के मजबूत स्कोर की नींव भी रख दी है।

यह आर्यवीर का इस टूर्नामेंट में दूसरा 50 प्लस स्कोर है। इससे पहले उन्होंने नेपाल के खिलाफ नाबाद 70 रनों की पारी खेली थी। हालांकि, पाकिस्तान के खिलाफ उनका बल्ला चला नहीं था। वह 22 रन बनाकर ही आउट हो गए थे।