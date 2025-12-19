IND U19 vs SL U19: वैभव सूर्यवंशी के बल्ले ने किया मायूस, बड़े मैच में फिर फेल हुआ जादू

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वैभव सूर्यवंशी जब भी मैदान पर उतरते हैं तो फैंस को उम्मीद होती है कि वह तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे और जमकर रन बरसाएंगे। अंडर-19 एशिया कप में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे सेमीफाइनल में भी वैभव से इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन बाएं हाथ का ये बल्लेबाज बड़े मैच में फेल हो गया।

इस मैच में वैभव ने छह गेंदों का सामना किया और नौ रन बनाए जिसमें दो चौके शामिल रहे। उनका विकेट रासित निमसारा ने लिया। वैभव ने दो चौके मारे और लगा कि आज वह एक बार फिर अपने बल्ले से तूफान खड़ा कर देंगे। हालांकि, ऐसा हो नहीं सका और वैभव चेहरा लटकाए और मायूस होकर चले गए। इसी के साथ फैंस भी मायूस हुए

बड़े मैच में होते हैं फेल ये हालांकि पहली बार नहीं है जब वैभव किसी बड़े मैच में फेल हुए हैं। इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी उनका बल्ला शांत रहा था। पाकिस्तान के खिलाफ वैभव के बल्ले से पांच रन ही निकले थे। छोटी टीमों के खिलाफ वैभव ने तो अपना बल्ला जमकर भांजा लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ मायूस हुए। इस टूर्नामेंट के पहले मैच में उन्होंने यूएई के खिलाउ 171 रनों की पारी खेल सनसनी फैला दी थी। फिर पाकिस्तान के खिलाफ फेल हुए और इसके बाद मलेशिया के खिलाफ उन्होंने फिर अर्धशतक ठोक दिया। सेमीफाइनल में उनका बल्ला एक बार फिर शांत रहा।

इस प्रदर्शन से वैभव के बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने की काबिलियत पर सवाल उठने लाजमी हैं। हालांकि, वैभव ने इससे पहले राइजिंग एशिया कप में अच्छी बल्लेबाजी की थी और पाकिस्तान के खिलाफ भी रन बनाए थे। वहां भी वह बड़ी टीमों के खिलाफ ज्यादा सफल नहीं रहे थे।