स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के खिलाफ मिली हार के बाद भारत ए का सामना अब यूएई से होगा। टीम इंडिया के लिए ये मुकाबला नॉकआउट की तरह है। अगर उन्हें इस मुकाबले में हार मिलती है, तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तिलक वर्मा की कप्तानी वाली इंडिया-ए ने अपने पहले मैच में नेपाल के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की थी लेकिन पाक के खिलाफ बुरी हार का सामना करना पड़ा।

भारत-ए पर अब टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी समस्या बल्लेबाजी रही है। सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी बल्ले से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके हैं, जबकि पाक के खिलाफ अभिषेक का बल्ला जरूर चला है। मध्य क्रम को भी जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मुकाबले को कब, कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं?

टीम इंडिया पर होगा दबाव इंडिया-ए ने अपने पहले मैच में नेपाल को 306 रनों से हराया। भारत के गेंदबाजों ने गदर मचा दिया था और नेपाली टीम को मात्र 26 रनों पर समेट दिया। हालांकि, दूसरे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ गेंदबाज संघर्ष करते हुए दिखे और पाक टीम ने 313 रन बना लिए। इसके जवाब में टीम इंडिया 265 रनों पर सिमट गई और उन्हें 48 रनों से हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब भारत-ए के लिए यूएई के खिलाफ होने वाला मुकाबला काफी अहम हो गया है और सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हर हाल में जीत हासिल करनी होगी।