नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Sai Sudharsan Wicket Controversy IND A vs PAK A। भारत-ए टीम और पाकिस्तान-ए टीम के बीच इमर्जिंग एशिया कप 2023 का खिताबी मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में भारत के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन के विकेट पर जमकर बवाल मचा है। बता दें कि पाकिस्तान ए टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 352 रन बनाए और भारत को जीत के लिए 353 रन का टारगेट दिया। इंडिया-ए टीम ने शानदार शुरुआत की थी, लेकिन 9वें ओवर में साई सुदर्शन अरशद इकबाल के बाउंसर पर आउट हो गए।

विकेटकीपर मोहम्मद हारिस ने गेंद को आसानी से लपक लिया, लेकिन मैदानी अंपायर को नो बॉल का शक हुआ। उन्होंने थर्ड अंपायर को फैसला छोड़ा। इसके बाद रीप्ले में इकबाल का पैर क्रीज की लाईन पर लैंड होते हुए नजर आया, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेशी अंपायर ने गेंद को नो बॉल नहीं करार दिया। ऐसे में साई सुदर्शन के विकेट पर जमकर बवाल मच गया है। फैंस सोशल मीडिया पर हरमनप्रीत कौर के विकेट के बाद साई के विकेट को लेकर अंपायरिंग पर सवाल खड़े कर रहे है।

दरअसल, पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की तरफ से तैयाब तारिफ ने शतकीय पारी खेली। उनके इस शतक और फरहान की तूफानी बल्लेबाजी के कारण पाकिस्तान 352 रन बना सकी। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए इंडिया ए टीम को 9वें ओवर में साई सुदर्शन के रूप में पहला विकेट लगा।

उन्होंने 28 गेंदों में 29 रन की पारी खेली। सुदर्शन के आउट होने के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया। दरअसल, अरशद का फ्रंट फुट चेक किया गया। रिप्ले से ऐसा लगा कि उनका पैर लाइन से आगे है और नो बॉल करार दिया जाना चाहिए, लेकिन थर्ड अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया। भारतीय कोच ने उनके इस फैसले पर अपत्ति भी जताई, लेकिन ये निर्णय नहीं बदला गया।

बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ भी कुछ ऐसा ही फैसला देखने को मिला, जिसके बाद कप्तान खुद काफी गुस्से में नजर आई। बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज1-1 से बराबर रही और इसके तीसरे मैच में हरमनप्रीच कौर के विकेट के बाद भी खराब अंपायरिंग को लेकर जमकर चर्चा हुई थी।

How was this a no-ball? Please don't make this another Harmanpreet Kaur saga already 🙏🏼🙏🏼

How was Omair Bin Yousuf out in the first innings then? Even Riyan Parag wasn't sure. If you want us to respect umpire's decision then respect it yourself too 👍 #EmergingAsiaCup2023 pic.twitter.com/vcGob7NlNX