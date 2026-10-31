IND A vs NZ A: यशस्वी जायसवाल को ये क्या हो गया, न्यूजीलैंड में लग गई बल्ले में जंग! टीम इंडिया की बढ़ गई टेंशन

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टेस्ट टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का बल्ला न्यूजीलैंड में जाकर मानो शांत हो गया। हर दौरे पर अपने बल्ले से रन उगलने वाले यशस्वी अभी तक न्यूजीलैंड दौरे पर इंडिया-ए के साथ खेली गई तीन पारियों में बुरी तरह से फेल हुए हैं।

इंडिया-ए और न्यूजीलैंड-ए के बीच दूसरा चार दिवसीय मैच आज से शुरू हुआ है और यशस्वी का बल्ला इसमें भी बुरी तरह से फेल हो गया। पिछले अभ्यास मैच की दोनों पारियों में उनके बल्ले से अर्धशतक नहीं निकला था और दूसरे मैच की पहली पारी में भी यही हाल है।

नहीं खुला खाता यशस्वी इस मैच की पहली पारी में खाता तक नहीं खोल पाए। फ्रेशर शीट ने उन्हें चार गेंदों में ही पवेलियन की राह दिखा दी। यशस्वी एलबीडब्ल्यू हुए। पहले अभ्यास मैच में भी यशस्वी का बल्ला रन नहीं कर पाया था। पहली पारी में उनके बल्ले से सिर्फ 17 रन ही निकले थे जबकि दूसरी पारी में उन्होंने पांच रन ही बनाए थे। यानी अभी तक खेली गईं तीन पारियों में उन्होंने कुल 22 रन ही बनाए हैं जो भारत के लिए चिंता की बात है।