IND A vs NZ A: पडिक्कल-सुदर्शन ने किया तगड़ा पलटवार, पहले मुकाबले पर भारत ने कसा शिकंजा; नंबर-3 की रेस हुई रोचक

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पहली पारी में मात्र 113 रनों पर सिमटने के बाद इंडिया ए ने देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन के दम पर जबरदस्त वापसी की है। पडिक्कल दोहरा शतक लगाने से चूक गए और 199 रनों पर आउट हो गए। हालांकि, उन्होंने टीम इंडिया को संकट से निकाला। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ए ने 284 रनों की बढ़त बना ली है।

पहले अनौपचारिक टेस्ट मैच में भारतीय टीम पहली पारी में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आ रही थी। साइमन कीन के पांच विकेटों के दम पर न्यूजीलैंड ए ने भारत ए को 113 रनों पर समेट दिया। इसके बाद कीवियों ने पहली पारी में 317 रन बना लिए और भारत पर 204 रनों की विशाल बढ़त हासिल की। हालांकि, दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजों ने वापसी की और अब भारत ए मजबूत स्थिति में है।

देवदत्त पडिक्कल दोहरा शतक से चूके दूसरी पारी में खराब शुरुआत के बाद पडिक्कल और साई सुदर्शन सुदर्शन ने मोर्चा संभाला। तीसरे दिन भारत की पारी, जब शुरू हुई, तो उस वक्त टीम इंडिया का स्कोर 106/2 था और टीम 98 रनों से पीछे थी। इसके बाद तीसरे विकेट के लिए पडिक्कल और सुदर्शन के बीच 215 रनों की साझेदारी हुई। सुदर्शन शतक लगाने से चूक गए और 91 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद कप्तान ध्रुव जुरैल (2) भी सस्ते में पवेलियन लौट गए।

जुरैल के बाद यश राठौड़ ने मोर्चा संभाला और देवदत्त पडिक्कल का साथ दिया। पडिक्कल दोहरा शतक से चूक गए और उन्होंने 248 गेंदों पर 199 रनों की पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 24 चौके और तीन छक्के निकले। यश भी 66 रन बनाकर आउट हो गए।