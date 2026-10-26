IND vs NZ 3rd T20 Live Streaming: दो मैच जीतकर नए शहर पहुंची टीम इंडिया, जानिए कब और कहां खेला जाएगा मैच

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज के शुरुआती दो मैच जीत सीरीज में बढ़त बना ली है। अब तीसरे मैच में उसकी कोशिश सीरीज में अजेय बढ़त लेने की होगी। वहीं, न्यूजीलैंड की टीम वापसी की कोशिश में होगी। अभी तक दोनों मैच क्राइस्टचर्च में खेले गए थे, लेकिन तीसरा मैच नए शहर में खेला जाएगा।

तीसरा मैच न्यूजीलैंड के लिए आखिरी मौका है जब वह सीरीज में वापसी कर सकती है। अगर वह यह मैच हार गई तो उसके हाथ से सीरीज गई। वहीं, सीरीज जीतने के लिए उसे बाकी बचे तीनों मैच अपने नाम करने होंगे।