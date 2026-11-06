स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत ए और न्‍यूजीलैंड ए के बीच तीसरा व आखिरी अनाध‍िकृत टेस्‍ट मैच शनिवार से लिंकन में शुरू होगा। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा इस मैच में हिस्‍सा लेंगे जबकि ऋषभ पंत की सेवा टीम को नहीं मिल सकेगी।

ऋषभ पंत इस समय बेंगलुरु में बीसीसीआई के सीओई में साइड स्‍ट्रेन से उबरने में जुटे हुए हैं। उनकी गैरमौजूदगी से चिंता बढ़ गई है कि वो न्‍यूजीलैंड के खिलाफ आगामी दो टेस्‍ट मैचों की सीरीज में हिस्‍सा नहीं ले पाएंगे। बता दें कि भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच 19 नवंबर से टेस्‍ट सीरीज का आगाज होगा।

भारतीय टी20 टीम के उप-कप्‍तान तिलक वर्मा लिंकन में भारत ए से जुड़ चुके हैं। वो ऋषभ पंत के विकल्‍प बनकर टीम से जुड़े हैं। ध्रुव जुरैल के हाथों में भारत ए की कमान होगी, जिसमें नीतिश कुमार रेड्डी भी नजर आएंगे। रेड्डी बुधवार तक भारतीय वनडे टीम का हिस्‍सा थे, लेकिन उन्‍हें पहले वनडे की प्‍लेइंग 11 में नहीं चुना गया था।

कृष्‍णा का क्‍या हुआ तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्‍णा के भी न्‍यूजीलैंड ए के खिलाफ तीसरे अनाधिकृत टेस्‍ट में नजर आने की संभावना है। वो मैच फिटनेस हासिल करने के करीब हैं। उन्‍होंने हाल ही में हैमस्ट्रिंग दर्द का तीन सप्‍ताह तक रिहैब पूरा किया।

कृष्‍णा को सभी प्रारूपों में खेलने के लिए मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्‍हें वनडे स्‍क्‍वाड से बाहर रखा गया क्‍योंकि टीम प्रबंधन उन्‍हें टेस्‍ट में खेलते हुए देखना चाहता है। मोहम्‍मद सिराज भी वेलिंगटन में भारतीय वनडे टीम से जुड़ चुके हैं। सिराज को दूसरे अनाधिकृत टेस्‍ट के बाद आराम दिया गया। उन्‍होंने दूसरे टेस्‍ट में 35 ओवर में 118 रन देकर चार विकेट झटके थे।