    ICC Women’s World Cup 2025 के सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकती है पाकिस्तानी टीम? ये रहा पूरा समीकरण

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 05:19 PM (IST)

    आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मैच बारिश से प्रभावित रहा। 31-31 ओवर के इस मुकाबले में इंग्लैंड ने 133/9 रन बनाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान को डकवर्थ-लुईस नियम के तहत 113 रनों का लक्ष्य मिला। पाकिस्तान ने 6.4 ओवर में 34/0 रन बनाए थे कि तभी बारिश के कारण मैच रद्द हो गया और दोनों टीमों को एक-एक अंक से संतोष करना पड़ा। इस ड्रॉ के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें लगभग समाप्त हो गई हैं, उन्हें अपने सभी शेष मैच जीतने के साथ-साथ अन्य टीमों के परिणामों पर भी निर्भर रहना होगा।  

    ICC Women’s World Cup 2025 के सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकती है पाकिस्तानी टीम? ये रहा पूरा समीकरण

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ICC Women's World Cup 2025: पाकिस्तान ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के अपने चौथे लीग मैच में इंग्लैंड का सामना बुधवार (15 अक्टूबर) को कोलंबो में हुआ। आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में बारिश के कारण मैच को घटाकर 31-31 ओवर का किया गया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 133 रन बनाए। पाकिस्तान को डकवर्थ-लुईस नियम के तहत 31 ओवर में 113 रनों का लक्ष्य मिला।

    लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने शानदार शुरुआत की और बिना कोई विकेट गंवाए 6.4 ओवर में 34 रन जोड़ लिए थे, लेकिन तभी एक बार फिर बारिश आ गई और आगे खेल संभव नहीं हो सका। नतीजतन, दोनों टीमों को एक-एक अंक से संतोष करना पड़ा।

    इंग्लैंड के खिलाफ यह एक अंक पाकिस्तान के खाते में पहला था, लेकिन इसके बावजूद वह पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे ही बनी रही। अब पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं।

    गणितीय रूप से देखें तो पाकिस्तान अभी भी टॉप-4 की दौड़ में बनी हुई है, लेकिन अब उसका भविष्य पूरी तरह उसके हाथ में नहीं है। पाकिस्तान को अपने बाकी तीनों मैच- न्यूजीलैंड (18 अक्टूबर), साउथ अफ्रीका (21 अक्टूबर) और मेजबान श्रीलंका (24 अक्टूबर), हर हाल में जीतने होंगे और साथ ही अन्य टीमों के परिणामों पर भी निर्भर रहना होगा।

    अगर पाकिस्तान अपने सभी बचे हुए मैच जीत जाती है तो उसके कुल 7 अंक होंगे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया पहले ही 7 अंक हासिल कर चुके हैं, और चूंकि दोनों टीमों का मुकाबला 22 अक्टूबर को इंदौर में होना है, इसलिए उनमें से किसी एक के अंक 7 से अधिक हो जाएंगे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान शीर्ष स्थान पर नहीं पहुंच सकती।

    सबसे ज्यादा वह दूसरे स्थान पर समाप्त कर सकती है, लेकिन यह तभी संभव है जब इंग्लैंड अपने बाकी तीनों मैच हार जाए और भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश में से कोई भी एक से अधिक मैच न जीते।

