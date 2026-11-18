स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईसीसी ने मंगलवार को वनडे की ताजा रैंकिंग्स जारी कर दी है। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से उन्होंने 12 स्थानों की छलांग लगाई है। वहीं रोहित शर्मा को खराब प्रदर्शन की वजह से नुकसान झेलना पड़ा है।

बल्लेबाजों की रैंकिंग में इंग्लैंड के टॉम बैंटन ने 34 पायदानों की छलांग लगाई। वहीं गेंदबाजों की रैंकिंग में न्यूजीलैंड के मैट हेनरी और काइल जैमीसन को भी फायदा मिला है। अर्शदीप पहुंचे 19वें पायदान पर अर्शदीप 12 स्थानों की छलांग लगाकर 19वें पायदान पर पहुंच गए। हेनरी 15 स्थान ऊपर चढ़कर 12वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं जैमीसन 15 स्थानों के फायदे के साथ 45वें नंबर पर आ गए।

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो मैचों में दो विकेट लिए। उन्हें चार स्थानों का फायदा मिला है। वो सातवें नंबर पर पहुंच गए। रोहित शर्मा को हुआ नुकसान रोहित का प्रदर्शन न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में बेहद खराब रहा, जिसकी वजह से उन्हें रैंकिंग्स में एक पायदान का नुकसान हुआ। वो पांचवें नंबर पर पहुंच गए। वहीं अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज एक स्थान ऊपर चढ़कर चौथे नंबर पर आ गए।