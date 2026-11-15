ICC ने 2035 तक का कैलेंडर किया तय, भारत को मिली दो बड़े टूर्नामेंट्स की मेजबानी; LA28 ओलंपिंक का क्वालिफिकेशन फॉर्मेट भी तय

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। आईसीसी ने 2035 तक के प्रमुख पुरुष टूर्नामेंटों का कार्यक्रम और आगामी विश्व कप के क्वालीफिकेशन का प्रारूप तय कर दिया है। बाली में रविवार को हुई बोर्ड बैठक में इन फैसलों को मंजूरी दी गई।

भारत को 2029 चैंपियंस ट्रॉफी और बांग्लादेश के साथ 2031 वनडे विश्व कप की मेजबानी मिली है। 2028 लास एंजिलिस ओलंपिक के लिए क्रिकेट के क्वालीफायर अमेरिका और बांग्लादेश में होंगे। ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में टी20 विश्व कप आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता के अनुसार, 2028 में टी-20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। 2029 में इंग्लैंड में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल और भारत में चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी।

2030 टी-20 विश्व कप इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में होगा। 2031 में भारत और बांग्लादेश वनडे विश्व कप की मेजबानी करेंगे। 2032 के टी-20 विश्व कप, 2033 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2034 के टी-20 विश्व कप के मेजबान बाद में तय होंगे।