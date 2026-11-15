49 साल से इस बल्ले को संभाले रखे हैं सचिन तेंदुलकर, ऐसा क्या है बैट में खास? सोशल मीडिया पर पोस्ट कर किया खुलासा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के पास शायद अनगनित बल्ले होंगे । मगर एक बल्ला है, जो उनके दिल के बेहद करीब है। सचिन ने रविवार को दो फोटो शेयर किए, जहां एक में वो बचपन में बल्ले को पकड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में वो आज उसी बल्ले के साथ दिखाई दे रहे हैं।

सचिन ने इस बल्ले को 49 सालों से संभालकर रखा है। सचिन ने एक्स पर तस्वीर शेयर कर अपने पुराने पल को याद किया। इस तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि ये बल्ला क्यों उनके लिए बेहद खास है।

सचिन के लिए इस वजह से खास है ये 49 साल पुराना बल्ला सचिन ने पोस्ट कर बताया कि यह उनका पहला बल्ला था, जिसे उन्होंने आज तक संभाले रखा है। सचिन ने एक्स पर लिखा, 'पेहले बैट की बात है, 49 साल बाद भी मेरे साथ है।'

Pehle bat ki baat hai, 49 saal baad bhi mere saath hai!❤️ https://t.co/kuRzxTfOoF — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 15, 2026 क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं सचिन सचिन किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में ऐसे-ऐसे कारनामे के लिए कि उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाने लगा।

सचिन वनडे और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। वहीं टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। विराट कोहली के 2023 में रिकॉर्ड तोड़ने से पहले वो वनडे में भी सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज थे।