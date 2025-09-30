7 नवंबर से शुरू होगा हांगकांग सिक्सेस क्रिकेट टूर्नामेंट का रोमांच, 12 टीमें खिताब जीतने के लिए भिड़ेंगी

जेएनएन, नई दिल्‍ली। हांगकांग में बहुप्रतीक्षित हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट के 2025 संस्करण की औपचारिक घोषणा की गई। यह संस्करण सात से नौ नवंबर तक खेला जाएगा।

अपनी अनोखी शैली के लिए प्रसिद्ध इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की शुरुआत 33 वर्ष पहले की गई थी। टूर्नामेंट के इस संस्करण के लिए सोनी स्पो‌र्ट्स को प्रायोजक बनाया गया है।

इस अवसर पर क्रिकेट हांगकांग के चेयरपर्सन बुरजी श्राफ ने कहा कि हांगकांग सिक्सेस हमारे लिए केवल क्रिकेट का एक मंच नहीं बल्कि, हमारी सामुदायिक भावना और खेल के प्रति साझा जुनून का प्रतीक है।

मेजर स्पो‌र्ट्स इवेंट्स कमेटी के चेयरमैन विलफ्रेड एनजी ने कहा कि हम क्रिकेट हांगकांग में भागीदार बनकर काफी खुशी महसूस कर रहे हैं।

क्रिकेट हांगकांग के मार्केटिंग और कमर्शियल निदेशक अनुराग भटनागर ने कहा कि इस बार टूर्नामेंट में 12 अंतरराष्ट्रीय टीमों में क्रिकेट दिग्गजों और युवा सितारों की मौजूदगी से प्रतिभा का स्तर अभूतपूर्व होगा।

अरीवा स्पो‌र्ट्स के सह-संस्थापक और वाणिज्यिक साझेदार रजनीश चोपड़ा ने कहा कि सिक्सेस ऐसा आयोजन है जिसे हम वर्षों से देखते आ रहे हैं।

