खेल संवाददाता, नई दिल्ली। हांगकांग के भारतीय मूल के तेज गेंदबाज आयुष शुक्ला ने भारतीय क्रिकेट के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को अपना आदर्श बताया है। आयुष का कहना है कि भुवनेश्वर की तरह गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की क्षमता उन्हें काफी प्रभावित करती है। वह खुद भी नई गेंद से शुरुआती ओवरों में विकेट निकालकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाना चाहते हैं।

सोनी स्पोर्ट्स की ओर से आयोजित बातचीत में आयुष ने दैनिक जागरण को बताया कि उन्हें 2022 में भारतीय गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार से बातचीत करने का मौका भी मिला था और उस अनुभव से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला।

राइजिंग स्टार्स एशिया कप में हांगकांग की गेंदबाजी इकाई के अहम सदस्य बन चुके आयुष ने कहा कि जब वह करीब पांच साल पहले राष्ट्रीय टीम में आए थे, तब उनके पास अनुभव की कमी थी। 18 साल की उम्र में टीम से जुड़ने और 19 साल में डेब्यू करने के बाद उन्होंने अलग-अलग देशों में खेलने से काफी कुछ सीखा है। अब उनकी मानसिकता में सबसे बड़ा बदलाव जिम्मेदारी लेने का आया है। पहले वह दबाव में रहते थे, लेकिन अब आत्मविश्वास के साथ विकेट लेने और मैच का रुख बदलने की कोशिश करते हैं।