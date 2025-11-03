Language
    एमएस धोनी की राह पर हरमनप्रीत कौर, ग्रेटवे ऑफ इंडिया पर ट्रॉफी के साथ पोज दोहराया

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 10:21 PM (IST)

    भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सोमवार, 3 नवंबर को गेटवे ऑफ इंडिया पर एमएस धोनी के प्रसिद्ध विश्व कप ट्रॉफी पोज को दोहराया। हरमनप्रीत ने रविवार को भारत की पहली महिला विश्व कप जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

    हरमनप्रीत कौर ने दोहराया धोनी का पोज। फाइल फोटो

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एमएस धोनी के नक्शेकदम पर चलते हुए गेटवे ऑफ इंडिया पर महिला विश्व कप 2025 ट्रॉफी के साथ पोज दिया। हरमनप्रीत और उनकी टीम ने रविवार, 2 नवंबर को साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला विश्व कप खिताब जीतकर इतिहास रच दिया।

    भारतीय महिला टीम का दो दशक लंबा इंतजार खत्म हुआ। क्योंकि रविवार को नवी मुंबई में मिली जीत के साथ उन्होंने 2005 और 2017 के फाइनल के निराशाजनक जख्मों पर मरहम लगाया। जीत के बाद हरमनप्रीत की गेटवे ऑफ इंडिया पर ट्रॉफी के साथ तस्वीर सामने आई। आईसीसी ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तस्वीरें शेयर कीं।

    मैच के बाद भावुक हुईं कप्तान

    रविवार को जीत के बाद हरमनप्रीत भावुक हो गईं और उन्होंने इस पल को किसी बड़ी चीज की शुरुआत बताया। भारतीय कप्तान ने कहा कि वे इस बाधा को तोड़ना चाहती थीं और जीतना उनकी आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि यह तो बस शुरू है।

    'यह तो बस शुरुआत'

    हरमनप्रीत ने कहा, यह शुरुआत है। हम इस बाधा को तोड़ना चाहते थे। और हमारी अगली योजना इसे एक आदत बनाना है। हम इसका इंतजार कर रहे थे। अब यह पल आ गया है। कई बड़े मौके आ रहे हैं और हम सुधार करते रहना चाहते हैं। यह अंत नहीं, सिर्फ शुरुआत है।

    पहली बार जीता खिताब

    इस जीत के साथ, हरमनप्रीत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए विश्व कप जीतने वाले कप्तानों की सूची में शामिल हो गईं। वह कपिल देव, एमएस धोनी और रोहित शर्मा के बाद चौथी भारतीय कप्तान बनीं जिन्होंने आईसीसी खिताब जीता।

