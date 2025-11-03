एमएस धोनी की राह पर हरमनप्रीत कौर, ग्रेटवे ऑफ इंडिया पर ट्रॉफी के साथ पोज दोहराया

मैच के बाद भावुक हुईं कप्तान

रविवार को जीत के बाद हरमनप्रीत भावुक हो गईं और उन्होंने इस पल को किसी बड़ी चीज की शुरुआत बताया। भारतीय कप्तान ने कहा कि वे इस बाधा को तोड़ना चाहती थीं और जीतना उनकी आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि यह तो बस शुरू है।

'यह तो बस शुरुआत'

हरमनप्रीत ने कहा, यह शुरुआत है। हम इस बाधा को तोड़ना चाहते थे। और हमारी अगली योजना इसे एक आदत बनाना है। हम इसका इंतजार कर रहे थे। अब यह पल आ गया है। कई बड़े मौके आ रहे हैं और हम सुधार करते रहना चाहते हैं। यह अंत नहीं, सिर्फ शुरुआत है।

पहली बार जीता खिताब

इस जीत के साथ, हरमनप्रीत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए विश्व कप जीतने वाले कप्तानों की सूची में शामिल हो गईं। वह कपिल देव, एमएस धोनी और रोहित शर्मा के बाद चौथी भारतीय कप्तान बनीं जिन्होंने आईसीसी खिताब जीता।

