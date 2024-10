Harmanpreet Kaur ने आखिरी ओवर में कुछ ऐसा किया जिससे भड़क उठे फैंस, सोशल मीडिया पर उठाई टीम से बाहर करने की मांग

यह भी पढ़ें: ICC Women's T20I Rankings: हरमनप्रीत कौर और श्रेयंका पाटिल ने लगाई लंबी छलांग, जेमिमा-मंधाना को हुआ नुकसान

आखिरी ओवर में फिर भारत को 14 रन चाहिए थे और क्रीज पर अर्धशतक बनाकर हरमनप्रीत कौर खड़ी थी। हर किसी को उम्मीद थी कि वह ये मैच जिता सकती है, लेकिन फैंस को उस वक्त झटका लगा, जब हरमनप्रीत कौर ने पहली गेंद पर सिंगल लेकर पूजा को स्ट्राइक दी। ओवर की दूसरी गेंद पर पूजा बोल्ड हो गई।

इसके बाद टीम इंडिया को 13 रन चाहिए थे, हर किसी को उम्मीद थी कि अब हरमनप्रीत बड़ा शॉट खेलेगी, लेकिन उन्होंने फिर से एक रन लिया और श्रेयंका को स्ट्राइक दे दी। उनका ये फैसला टीम को ले डूबा। अगली ही गेंद वाइड पर श्रेयंका आउट हो गई। फिर राधा यादव आउट हो गई। आखिरी गेंद पर रेणुका ने एक रन लिया। ऐसे में आखिरी ओवर में उन्होंने सिर्फ दो रन लिए और उनका दूसरे बैटर को स्ट्राइक देने का फैंस को बिल्कुल रास नहीं आया।

This match and innings might just be a fitting microcosm of Harmanpreet Kaur's career

Without her, India would often not have gotten as close as they did to the target but almost always it has been a case of so near yet so far

Stranded at the non-strikers end#T20WorldCup— Mohit Shah (@mohit_shah17) October 13, 2024