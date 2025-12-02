SMAT 2025: हार्दिक पांड्या ने तूफानी पारी खेलकर बड़ौदा को दिलाई जीत, ईशान किशन ने भी उड़ाया गर्दा

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम के स्‍टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने प्रतिस्‍पर्धी मैच में वापसी करके बल्‍ले से कोहराम मचाया। हार्दिक पांड्या ने बड़ौदा का प्रतिनिधित्‍व करते हुए हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्‍ट्रीय स्‍टेडियम पर पंजाब के खिलाफ सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी के मैच में नाबाद 77 रन की मैच विनिंग पारी खेली।

हार्दिक पांड्या ने केवल 42 गेंदों में सात चौके और चार छक्‍के की मदद से नाबाद 77 रन बनाए, जिसकी मदद से बड़ौदा ने 223 रन का लक्ष्‍य केवल तीन विकेट खोकर हासिल किया। हार्दिक ने शिवालिक शर्मा (38) के साथ 60 गेंदों में 102 रन की साझेदारी की। इसके बाद जितेश शर्मा (6*) के साथ चौथे विकेट के लिए 11 गेंदों में 30 रन की साझेदारी की।

हार्दिक के प्रदर्शन के मायने हार्दिक पांड्या का बल्‍ले से शानदार प्रदर्शन क्रिकेट फैंस के लिए सुखद खबर है। 32 साल के ऑलराउंडर की नजरें साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में वापसी पर टिकी हुई हैं। उम्‍मीद की जा रही है कि हार्दिक पांड्या राष्‍ट्रीय टीम में अपनी जगह बना लेंगे।

गेंदबाजी में हुए फ्लॉप हार्दिक का मंगलवार को बड़ौदा के लिए गेंदबाजी में प्रदर्शन खराब रहा। उन्‍होंने चार ओवर में 52 रन खर्च किए और केवल एक‍ विकेट ले सके। अभिषेक शर्मा (50*) और अनमोलप्रीत सिंह (69) ने पांड्या की जमकर धुनाई की। हालांकि, हार्दिक पारी के आखिरी ओवर में अनमोलप्रीत को अपना शिकार बनाने में कामयाब रहे।

हार्दिक पांड्या ने मंगलवार को पंजाब के खिलाफ अपना पहला प्रतिस्‍पर्धी मैच खेला। इससे पहले उन्‍होंने 26 सितंबर 2025 को श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप के सुपर-4 राउंड में अपना आखिरी प्रतिस्‍पर्धी मैच खेला था। ईशान शतक चूके उधर, अहमदाबाद में सौराष्‍ट्र के खिलाफ एलीट ग्रुप-डी के मैच में झारखंड का नेतृत्‍व कर रहे ईशान किशन ने 93 रन की विस्‍फोटक पारी खेली। बाएं हाथ के बल्‍लेबाज ने केवल 50 गेंदों में 93 रन ठोके। ईशान ने झारखंड के लिए पारी की शुरुआत की और इस दौरान 11 चौके व तीन छक्‍के लगाए।