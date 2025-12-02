SMAT: 14 साल के Vaibhav Suryavanshi ने रचा इतिहास, रिकॉर्ड तोड़ शतकीय पारी के दौरान जड़ दिए 7 छक्के
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया है। वैभव सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक जमाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने महाराष्ट्र के खिलाफ ईडन गार्डन्स पर केवल 61 गेंदों में नाबाद 108 रन ठोके। इस दौरान वैभव सूर्यवंशी ने सात चौके और इतने ही छक्के जड़े।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए स्टार वैभव सूर्यवंशी ने मंगलवार को अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया है। 14 साल के वैभव सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं।
वैभव सूर्यवंशी ने बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए ईडन गार्डन्स पर महाराष्ट्र के खिलाफ नाबाद शतक ठोका। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने केवल 61 गेंदों में सात चौके और सात छक्के की मदद से नाबाद 108 रन बनाए। वैभव की पारी के दम पर बिहार ने 20 ओवर में 176/3 का स्कोर बनाया।
कैसे पूरा किया शतक
वैभव सूर्यवंशी ने अर्शीन कुलकर्णी द्वारा किए पारी के 20वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जमाकर अपना शतक पूरा किया। उन्होंने 58 गेंदों में सैकड़ा पूरा किया। वैभव की पारी में धैर्य और आक्रमकता का गजब का मिश्रण देखने को मिला।
वैभव सूर्यवंशी का शतक अहम समय पर आया। वो पिछले तीन मैचों में 14, 13 और 5 रन बनाकर आउट हुए थे। मैच में वैभव ने आकाश राज (26) के साथ तीसरे विकेट के लिए 70 रन और फिर आयुष लोहारुका (25*) के साथ अविजित 75 रन की साझेदारी की।
देवदत्त पडिक्कल ने जड़ा शतक
वैभव सूर्यवंशी के अलावा अहमदाबाद में देवदत्त पडिक्कल ने भी कर्नाटक की तरफ से खेलते हुए तमिलनाडु के खिलाफ शानदार शतक जमाया। मयंक अग्रवाल के साथ पारी की शुरुआत करने वाले पडिक्कल ने केवल 26 गेंदों में अर्धशतक और 45 गेंदों में शतक पूरा किया। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने नाबाद 102 रन की पारी के दौरान 10 चौके और छह छक्के जमाए।
देवदत्त पडिक्कल की पारी के दम पर कर्नाटक ने निर्धारित 20 ओवर में तीन विकेट खोकर 245 रन का स्कोर खड़ा किया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मंगलवार को दो बाएं हाथ के बल्लेबाजों का बोलबाला रहा। दोनों (वैभव और देवदत्त) ने नाबाद शतक जमाकर अपनी टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।
