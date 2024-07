Anant Radhika Wedding: अनंत-राधिका की शादी में जमकर थिरके Hardik Pandya, Ananya Pandey भी साथ में झूमती आईं नजर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट (Anant Ambani-Radhika Merchant Wedding) की शादी चर्चा में बनी हुई है। थोड़ी ही देर में यह कपल 7 फेरे लेगा। इस शादी समारोह में देश-विदेश से कई मेहमान शिरकत कर रहे हैं। क्रिकेट जगत की भी कई हस्तियां इस भव्‍य समारोह में शामिल हुईं। पूर्व कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी अपने परिवार के साथ पहुंचे। इस बीच भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी नजर आए।

अनंत-राधिका की शादी में हार्दिक जमकर थिरके। उनका एक वीडियो सोशल मीडिय पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडिया में देखा जा सकता है कि हार्दिक के साथ बॉलीबुड एक्‍ट्रेस अनन्‍या पांडे भी झूम रही हैं। हार्दिक ने जहां ऑफ व्‍हाइट कुर्ता पहना है तो वहीं अनन्‍या पीले लहंगे में कहर ढा रही हैं। दोनों के इस वीडिया पर फैंस के जबरदस्‍त रिएक्‍शन आ रहे हैं। बता दें कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में युजवेंद्र चहल, धनश्री, केएल राहुल, अथिया, क्रुणाल पांड्या, ईशान किशन भी पहुंचे हैं।

