Hardik Pandya B'day: हार्दिक पांड्या के बर्थडे पर नताशा का सरप्राइज, हैरान रह गए फैंस, शुरू हो गई नई लवस्टोरी!

एल्विश के साथ बिखेरी मुस्कान

नताशा ने एल्विश के साथ एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में नताशा और एल्विश एक पंजाबी गाने पर प्यार भरी वॉक करते नजर आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई कपल हो। नताशा इस वीडियो में सफेद ड्रेस में हैं तो वहीं एल्विश काली टीशर्ट, सिल्वर रंग की जैकेट और काले ट्राउजर में नजर आ रहे हैं। एल्विश ने ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है और कैप्शन दिया है, "Vibin' On A Whole New Level" यानी मस्ती, एक अलग की अंदाज में।