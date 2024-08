इस पोस्‍ट का भज्‍जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने रिप्‍लाई में फरीद खान को 2009 का वह काला दिन याद दिला दिया, जब श्रीलंका किकेट टीम पर पाकिस्तान के लाहौर में आतंकी हमला हुआ था। क्रिकेट जगत में इसे काला दिन कहा गया। इस हमले के बाद कई सालों तक किसी भी टीम ने पाकिस्‍तान का दौरा नहीं किया था। भज्‍जी ने हेराल्ड सन मैगजिन का एक पेज शेयर किया, जिस पर 'क्रिकेट का सबसे काला दिन' हैडलाइन थी।

No not for this . Cricket Mai Jeet har lagi rehti hai. I will tell u the real problem is this . Check the photo ⬇️ . Now get the F…. out of here . F ka Matlab samaj aa gya hoga ya samjau? F means ur name . Plz don’t think what u r thinking th meaning of F. You know what I mean… https://t.co/BLz6TRwcB3 pic.twitter.com/bqrGlro7tC