हरभजन सिंह और दीपक चाहर बने फैन-एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म 8 जेजे स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर

आयोजकों के अनुसार, इस प्लेटफ़ॉर्म की सबसे बड़ी खासियत इसका इंटीग्रेटेड फैन-कम्युनिटी इकोसिस्टम है, जहां यूज़र्स अपनी राय साझा कर सकते हैं, चर्चाओं में भाग ले सकते हैं और खेल से जुड़ी बातचीत में सीधे जुड़ सकते हैं।

8 जेजे स्पोर्ट्स के लॉन्च इवेंट में खेल जगत की कई प्रसिद्ध हस्तियों ने शिरकत की, जिनमें हरभजन सिंह, दीपक चाहर और क्रिकेट विश्लेषक आकाश चोपड़ा भी शामिल रहे।

इवेंट में मनोरंजन और डिजिटल मीडिया जगत की भी कई जानी-मानी हस्तियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें मलाइका अरोड़ा, अदिति शर्मा, आकांक्षा पुरी, अनवरुल हसन, अन्वेषी जैन, आसफ़ी जावेद, सागरिका छेत्री, बेबीका धुर्वे, ईशान मसीह, गुलतेशम, हमेश रुपरेल, इनायत शर्मा, केट शर्मा, क्रिस्टल डिसूज़ा, मरियम जकारिया, मुस्कान कटारिया, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, नव्या तिवारी, निक्की तंबोली, नायरा बनर्जी, अकसना सिदोरोवा, प्रतीक्षा मिश्रा, प्रवीणा मंडल, रूमी शर्मा, सना मकबूल, सना सुल्तान खान, शेफाली बग्गा, तनाज़ ईरानी, टीना दत्ता, वंदना जोशी, विंदू दरा सिंह, याशिका आनंद और जरीन खान शामिल थे।