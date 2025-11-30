हरभजन सिंह और दीपक चाहर बने फैन-एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म 8 जेजे स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर
पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह और दीपक चाहर ने श्रीलंका स्थित वैश्विक स्पोर्ट्स मीडिया और फैन-एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म 8जेजे स्पोर्ट्स का भारत में अनावरण किया। यह प्लेटफॉर्म वास्तविक समय की खेल खबरें, लाइव स्कोर, विशेषज्ञ विश्लेषण और खिलाड़ियों पर विशेष कहानियाँ प्रदान करेगा।
मुंबई, डिजिटल डेस्क। पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह और ऑलराउंडर दीपक चाहर ने शनिवार को श्रीलंका आधारित वैश्विक स्पोर्ट्स मीडिया और फैन-एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म 8 जेजे स्पोर्ट्स का अनावरण किया।भारत को अपने पहले लॉन्च मार्केट के रूप में चुनते हुए यह प्लेटफॉर्म अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया है।
आधुनिक खेल प्रेमियों को ध्यान में रखते हुए इसे कुछ इस तरह से तैयार किया गया है, जिसमें 8 जेजे स्पोर्ट्स वास्तविक समय की खेल खबरें, लाइव मैच स्कोर, विशेषज्ञ विश्लेषण और खिलाड़ियों पर आधारित विशेष कहानियाँ क्रिकेट सहित विभिन्न वैश्विक खेलों में उपलब्ध कराता है।
वैश्विक खेल प्रशंसकों की दुनिया को नए तरीके से परिभाषित करने के अपने विज़न को मजबूत करते हुए, हरभजन सिंह और दीपक चाहर को 8 जेजे स्पोर्ट्स का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है।
लॉन्च के दौरान हरभजन सिंह ने अपनी भाषा में कहा,
नमस्कार दोस्तों, मैं हरभजन सिंह, 8 जेजे स्पोर्ट्स प्लेटफ़ॉर्म के जरिए आपके लिए क्रिकेट का नया वाइब लेकर आया हूँ। यह सिर्फ खबरों के लिए नहीं, बल्कि फैंस के लिए भी एक प्लेटफ़ॉर्म है। आप इसका इस्तेमाल करें, अपनी राय और विचार साझा करें, और हो सकता है कि आपको मेरी तरफ से साइन किया हुआ बल्ला या गेंद मिले। जुड़े रहें और 8 जेजे स्पोर्ट्स के साथ स्पोर्टी बने रहें।
हरभजन सिंह
चर्चा को आगे बढ़ाते हुए दीपक चाहर ने कहा,
अगर आप मेरी तरह हमेशा अगला मैच अपडेट ढूंढ़ते रहते हैं, तो आपको 8 जेजे स्पोर्ट्स बहुत पसंद आएगा। यह आपके लिए दुनिया भर के खेलों की हर अपडेट और मैदान के बाहर की कहानियों का प्लेटफ़ॉर्म है। 8 जेजे स्पोर्ट्स का हिस्सा बनें और सिर्फ खेल देखें ही नहीं, बल्कि हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनें।
दीपक चाहर
आयोजकों के अनुसार, इस प्लेटफ़ॉर्म की सबसे बड़ी खासियत इसका इंटीग्रेटेड फैन-कम्युनिटी इकोसिस्टम है, जहां यूज़र्स अपनी राय साझा कर सकते हैं, चर्चाओं में भाग ले सकते हैं और खेल से जुड़ी बातचीत में सीधे जुड़ सकते हैं।
8 जेजे स्पोर्ट्स के लॉन्च इवेंट में खेल जगत की कई प्रसिद्ध हस्तियों ने शिरकत की, जिनमें हरभजन सिंह, दीपक चाहर और क्रिकेट विश्लेषक आकाश चोपड़ा भी शामिल रहे।
इवेंट में मनोरंजन और डिजिटल मीडिया जगत की भी कई जानी-मानी हस्तियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें मलाइका अरोड़ा, अदिति शर्मा, आकांक्षा पुरी, अनवरुल हसन, अन्वेषी जैन, आसफ़ी जावेद, सागरिका छेत्री, बेबीका धुर्वे, ईशान मसीह, गुलतेशम, हमेश रुपरेल, इनायत शर्मा, केट शर्मा, क्रिस्टल डिसूज़ा, मरियम जकारिया, मुस्कान कटारिया, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, नव्या तिवारी, निक्की तंबोली, नायरा बनर्जी, अकसना सिदोरोवा, प्रतीक्षा मिश्रा, प्रवीणा मंडल, रूमी शर्मा, सना मकबूल, सना सुल्तान खान, शेफाली बग्गा, तनाज़ ईरानी, टीना दत्ता, वंदना जोशी, विंदू दरा सिंह, याशिका आनंद और जरीन खान शामिल थे।
