Harbhajan Singh Birthday: गौतम गंभीर से लेकर सिद्धू तक, दिग्गजों ने खास अंदाज में दी Harbhajan Singh को जन्मदिन की बधाई

यहां देख सोशल मीडिया रिएक्शन-

Here's wishing the legendary @harbhajan_singh a very happy birthday 🎂 👏 pic.twitter.com/FVbORWNQ0J — BCCI (@BCCI) July 3, 2024

First #TeamIndia bowler to scalp a Test hat-trick 🔝

The 𝐓𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐚𝐭𝐨𝐫 of Indian Cricket 🇮🇳

#HappyBirthday Bhajju Paaaa @harbhajan_singh

1 of the most lovable personality.

You will never get bored if you are besides his.

May your Wish cime true, wishing your Healthy life ahead legend.#HappyBirthdayHarbhajan#Harbhajansingh pic.twitter.com/2IXuNBPaYp— Munaf Patel (@munafpa99881129) July 3, 2024