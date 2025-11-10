गौतम गंभीर सहित BCCI अध्यक्ष ने दिल्ली ब्लास्ट पर जताया दुख, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जताई संवेदना
दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट को लेकर भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर ने दुख जताया है। उनके अलावा कई अन्य पूर्व क्रिकेटरों ने शोक व्यक्त किया है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के व्यस्तम इलाकों में से एक लाला किले के पास सोमवार शाम ब्लास्ट हुआ। ये ब्लास्ट एक कार में हुआ जिससे आसपास की कारें भी चपेट में आ गईं और अभी तक तकरीबन 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। इस हादसे पर भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मिन्हास ने दुख जताया है।
इन दोनों के अलावा भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने भी पोस्ट कर अपनी संवेदना व्यक्त की हैं। इस ब्लास्ट के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया है। कई क्रिकेटरों ने इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है।
Saddened by the loss of lives due to the blast in Delhi. Praying for strength to the families of deceased and for the speedy recovery of injured.— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) November 10, 2025
Alarming news about the blast coming in from close to metro station 1 near Red Fort .— MithunManhas5 (@MithunManhas) November 10, 2025
Thoughts & Prayers 🙏🙏🙏!! #Delhiblast .
Deeply saddened by the tragic loss of lives in the Delhi car blast near Red Fort. My prayers are with the victims and their families 🙏. Let’s all stay safe & alert— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) November 10, 2025
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।