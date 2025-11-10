गौतम गंभीर सहित BCCI अध्यक्ष ने दिल्ली ब्लास्ट पर जताया दुख, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जताई संवेदना

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के व्यस्तम इलाकों में से एक लाला किले के पास सोमवार शाम ब्लास्ट हुआ। ये ब्लास्ट एक कार में हुआ जिससे आसपास की कारें भी चपेट में आ गईं और अभी तक तकरीबन 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। इस हादसे पर भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मिन्हास ने दुख जताया है।