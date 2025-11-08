पीवी सिंधू को परेशान करने वाली महान बैडमिंटन खिलाड़ी ने लिया संन्यास, भारतीय दिग्गज ने दी भावुक विदाई

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बैडमिंटन की दुनिया की बेहतरीन महिला खिलाड़ियों में से एक ताई त्जू-यिंग ने शनिवार को संन्यास का एलान कर दिया। ताई त्जू वो नाम हैं जिसने कोर्ट पर हर स्ट्रोक के साथ आगे की तरफ कदम बढ़ाए और महान खिलाड़ियों में नाम लिखवाने के बाद इस खेल को अलविदा कह दिया। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता ताई के सन्यास की घोषणा के साथ ही एक ऐसा युग खत्म हुआ जिसे प्रशंसक हमेशा याद करेंगे।

31 वर्षीय यह शटलर अपनी कलाई की जादूगरी, अद्भुत फुर्ती और रचनात्मक खेल शैली के लिए जानी जाती थीं। उस खिलाड़ी ने लगातार बनी रहने वाली चोटों को अपने संन्यास का कारण बताया। उनका आखिरी बीडब्ल्यूएफ खिताब 2024 के इंडिया ओपन में आया था। ताई ने अपना इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट लिख संन्यास की जानकारी दी।

खत्म हुआ सफर इंस्टाग्राम पोस्ट में भावनात्मक शब्दों में लिखा, "एक खूबसूरत अध्याय अब समाप्त हो गया है। धन्यवाद बैडमिंटन, उन सब चीजों के लिए जो तुमने मुझे दीं। आखिरकार, मेरी चोटों ने मुझे कोर्ट छोड़ने पर मजबूर कर ही दिया। मैं अपने करियर को उस तरह खत्म नहीं कर पाई जैसा मैंने सोचा था, और इसे स्वीकार करने में मुझे वक्त लगा। 'टीटीवाई युग' अब समाप्त हो गया है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूं कि टीटीवाई की भावना हमेशा आपके साथ रहे।"

साउथ ताइवान के काओशुंग शहर में जन्मीं पूर्व विश्व नंबर-1 ताई पिछले साल से चोटों से जूझ रही थीं और अंतरराष्ट्रीय सर्किट से दूर थीं। दो बार की विश्व चैम्पियनशिप पदक विजेता इस खिलाड़ी ने कहा कि अब वह वर्षों की भागदौड़ और मेहनत के बाद मिलने वाली शांति को गले लगाना चाहती हैं।

उन्होंने लिखा, "मैंने अभी यह तय नहीं किया है कि आगे क्या करूंगी, लेकिन फिलहाल मैं बिना अलार्म घड़ी वाले जीवन का आनंद लेने जा रही हूं।" सिंधू ने की तारीफ उनके संन्यास पर बैडमिंटन जगत से प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। सबसे भावनात्मक विदाई उनकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी. सिंधू की ओर से आई जिन्होंने ताई के साथ पिछले एक दशक में कई यादगार मुकाबले खेले।

सिंधु ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, “15 सालों से भी ज्यादा समय तक तुम वो प्रतिद्वंद्वी रहीं जिसने मुझे हर बार मेरी सीमाओं तक धकेला। मेरे जीवन के दो सबसे अहम पदक-रियो 2016 का सिल्वर और 2019 विश्व चैम्पियनशिप का गोल्ड — तुम्हारे खिलाफ खेले गए उन लंबे, रोमांचक मैचों के बाद ही आए। रियो में हम प्री-क्वार्टर फाइनल में मिले थे, बेसल में क्वार्टर फाइनल में और दोनों बार मुझे अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी। फिर 2021 के सेमीफाइनल में तुमने मुझे हरा दिया और मुझे एशियाई खेलों का स्वर्ण जीतने से रोक दिया। मैं आज भी उस मैच को मुस्कुराते हुए याद करती हूं।"